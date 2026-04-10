В Улан-Удэ определены подрядчики строительства двух путепроводов

В Улан-Удэ определены подрядчики, которые будут строить два путепровода: в микрорайоне Стеклозавод и в районе Читинского переезда. Как сообщил мэр города Игорь Шутенков, в микрорайоне Стеклозавод объект будет возводить компания «ТС Строй», в районе Читинского переезда – «Дорстройсервис».«Эти объекты – часть мастер-плана развития города. Начало их строительства и закладку первого камня приурочим к 360-летнему юбилею Улан-Удэ», - отметил градоначальник.По словам мэра, длина путепровода в мкр. Стеклозавод вместе с подходами по ул. Борсоева и ул. Воронежской составит около 500 метров, ширина - почти 18 метров. Там будет три полосы движения, что значительно увеличит пропускную способность и поможет избавиться от заторов. Он соединит улицы Борсоева и Воронежскую, а на перекрестке с улицей Радикальцева установят светофор.Для удобства пешеходов сделают тротуар, для безопасного движения авто – барьерное ограждение и разделительную полосу.В районе Читинского переезда построят тоннельный путепровод длиной более 160 метров. Вдоль автомобильной дороги оборудуют тротуар. Старый переезд обустроят для пешеходов.Как сообщил Игорь Шутенков, также определен подрядчик, который разработает проектную документацию для еще четырех путепроводов в микрорайонах Горького, Почтовка, Новая Комушка (с выходом на проспект Строителей) и реконструкции путепровода на проспекте Автомобилистов с устройством съезда на ул. 502 километр. Работы выполнит АО «Институт Стройпроект».