Общество 10.04.2026 в 12:12

В Улан-Удэ определены подрядчики строительства двух путепроводов

Начало строительства приурочат к 360-летнему юбилею города
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ определены подрядчики, которые будут строить два путепровода: в микрорайоне Стеклозавод и в районе Читинского переезда. Как сообщил мэр города Игорь Шутенков, в микрорайоне Стеклозавод объект будет возводить компания «ТС Строй», в районе Читинского переезда – «Дорстройсервис».

«Эти объекты – часть мастер-плана развития города. Начало их строительства и закладку первого камня приурочим к 360-летнему юбилею Улан-Удэ», - отметил градоначальник. 

По словам мэра, длина путепровода в мкр. Стеклозавод вместе с подходами по ул. Борсоева и ул. Воронежской составит около 500 метров, ширина - почти 18 метров. Там будет три полосы движения, что значительно увеличит пропускную способность и поможет избавиться от заторов. Он соединит улицы Борсоева и Воронежскую, а на перекрестке с улицей Радикальцева установят светофор.

Для удобства пешеходов сделают тротуар, для безопасного движения авто – барьерное ограждение и разделительную полосу. 

В районе Читинского переезда построят тоннельный путепровод длиной более 160 метров. Вдоль автомобильной дороги оборудуют тротуар. Старый переезд обустроят для пешеходов.

Как сообщил Игорь Шутенков, также определен подрядчик, который разработает проектную документацию для еще четырех путепроводов в микрорайонах Горького, Почтовка, Новая Комушка (с выходом на проспект Строителей) и реконструкции путепровода на проспекте Автомобилистов с устройством съезда на ул. 502 километр. Работы выполнит АО «Институт Стройпроект».
Теги
путепровод

Все новости

Жительница Улан-Удэ, напавшая на полицейского, засудила государство
10.04.2026 в 12:35
В Улан-Удэ жених занялся наркотиками, чтобы оплатить свадьбу
10.04.2026 в 12:32
Студентки БРХК стали призёрами всероссийской олимпиады по китайскому языку
10.04.2026 в 12:24
В Улан-Удэ определены подрядчики строительства двух путепроводов
10.04.2026 в 12:12
В Бурятии отряд ЛизаАлерт за март получил 69 заявок
10.04.2026 в 11:47
Жители Бурятии могут подать заявку на участие в Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге
10.04.2026 в 11:41
Житель Бурятии расстался с автомобилем за вождение в пьяном виде
10.04.2026 в 11:34
В Улан-Удэ неизвестный открыл стрельбу по бакланам
10.04.2026 в 11:21
При переводах с карты на карту придётся указывать ИНН
10.04.2026 в 10:56
32 жителя Бурятии получили единовременную выплату в 100 тысяч рублей
10.04.2026 в 10:33
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 апреля

Читайте также
Жительница Улан-Удэ, напавшая на полицейского, засудила государство
Спустя многие годы судебных разбирательств женщине удалось выбить компенсацию
10.04.2026 в 12:35
В Улан-Удэ жених занялся наркотиками, чтобы оплатить свадьбу
21-летнему парню грозит около 20 лет лишения свободы
10.04.2026 в 12:32
Студентки БРХК стали призёрами всероссийской олимпиады по китайскому языку
Сразу две студентки БРХК добились блестящих успехов во Всероссийской олимпиаде школьников по китайскому языку
10.04.2026 в 12:24
В Бурятии отряд ЛизаАлерт за март получил 69 заявок
Поисковикам удалось найти живыми 55 человек
10.04.2026 в 11:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru