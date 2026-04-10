Общество 10.04.2026 в 12:24

Студентки БРХК стали призёрами всероссийской олимпиады по китайскому языку

Сразу две студентки БРХК добились блестящих успехов во Всероссийской олимпиаде школьников по китайскому языку
Текст: Иван Иванов
Пань Яин, студентка 2 курса, стала призёром заключительного этапа ВсОШ. Она прошла серьёзный отбор и вошла в число лучших юных знатоков китайского языка в стране. Всего дипломы победителей и призёров получил 121 участник из разных регионов России, и Пань Яин – в их числе. 

Её наставником выступила преподаватель английского языка БРХК Бэлигма Дашицыренова, а также Александр Дышенов, преподаватель Восточного института Бурятского государственного университета.

Фу Веньцянь успешно выступила на региональном этапе. Торжественная церемония награждения победителей и призёров прошла в Региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи «Асториум».


Министерство культуры Бурятии особо отметило достижения студентов БРХК, назвав их настоящим прорывом для республики. Благодаря успеху на олимпиаде Пань Яин получила приглашение на обучение в престижный Российский университет дружбы народов (РУДН). Диплом призёра ВсОШ даёт право на поступление без вступительных испытаний в любой государственный вуз страны по профильному направлению, и эта льгота действует целых 4 года.

Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева также поздравила студенток:

«БРХК всегда славился тем, что воспитывает не просто артистов балета, а разносторонних, глубоко образованных людей. Победа Пань Яин и успех Фу Веньцянь – это яркое доказательство того, что в нашем колледже создана уникальная среда, где талант развивается во всех направлениях. Я горжусь тем, что наши девочки представляют Бурятию на всероссийском уровне и показывают такие высокие результаты. Это вклад в культурный обмен между Россией и Китаем, и мы будем всячески поддерживать такие достижения».


Директор БРХК Эльвира Доржиева также прокомментировала успех своих подопечных:

«Отрадно видеть, что наши студенты добиваются успехов не только в балетном искусстве, но и в других направлениях, становясь настоящими универсалами».

Сами студентки не скрывают радости от своих побед. Для Пань Яин и Фу Веньцянь знание китайского языка – это не только увлечение, но и важный шаг в будущую профессиональную карьеру, которая, возможно, будет связана с международными проектами и культурным обменом.

Фото: предоставлено БРХК
