Студентки БРХК стали призёрами всероссийской олимпиады по китайскому языку

Фу Веньцянь успешно выступила на региональном этапе. Торжественная церемония награждения победителей и призёров прошла в Региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи «Асториум».





«БРХК всегда славился тем, что воспитывает не просто артистов балета, а разносторонних, глубоко образованных людей. Победа Пань Яин и успех Фу Веньцянь – это яркое доказательство того, что в нашем колледже создана уникальная среда, где талант развивается во всех направлениях. Я горжусь тем, что наши девочки представляют Бурятию на всероссийском уровне и показывают такие высокие результаты. Это вклад в культурный обмен между Россией и Китаем, и мы будем всячески поддерживать такие достижения».





Пань Яин, студентка 2 курса, стала призёром заключительного этапа ВсОШ. Она прошла серьёзный отбор и вошла в число лучших юных знатоков китайского языка в стране. Всего дипломы победителей и призёров получил 121 участник из разных регионов России, и Пань Яин – в их числе.Её наставником выступила преподаватель английского языка БРХК Бэлигма Дашицыренова, а также Александр Дышенов, преподаватель Восточного института Бурятского государственного университета.Министерство культуры Бурятии особо отметило достижения студентов БРХК, назвав их настоящим прорывом для республики. Благодаря успеху на олимпиаде Пань Яин получила приглашение на обучение в престижный Российский университет дружбы народов (РУДН). Диплом призёра ВсОШ даёт право на поступление без вступительных испытаний в любой государственный вуз страны по профильному направлению, и эта льгота действует целых 4 года.Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева также поздравила студенток:Директор БРХК Эльвира Доржиева также прокомментировала успех своих подопечных:«Отрадно видеть, что наши студенты добиваются успехов не только в балетном искусстве, но и в других направлениях, становясь настоящими универсалами».Сами студентки не скрывают радости от своих побед. Для Пань Яин и Фу Веньцянь знание китайского языка – это не только увлечение, но и важный шаг в будущую профессиональную карьеру, которая, возможно, будет связана с международными проектами и культурным обменом.Фото: предоставлено БРХК