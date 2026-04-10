Общество 10.04.2026 в 12:32

В Улан-Удэ жених занялся наркотиками, чтобы оплатить свадьбу

21-летнему парню грозит около 20 лет лишения свободы
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ сотрудники полиции задержали 21-летнего местного жителя, который пошел в закладчики наркотиков, чтобы накопить денег на свадьбу. Парня поймали прямо во время раскладки свёртков с наркотиком по тайникам в Железнодорожном районе.

У задержанного нашли шесть свёртков со «скоростью» — так называют в народе один из видов синтетических наркотиков. В его машине и дома обнаружили ещё один пакетик с наркотиком и предметы, которые он использовал для сбыта.

- Молодой человек работал на интернет-магазин, который продаёт наркотики через мессенджер. Ранее уже был судим, в том числе за похищение человека. По его словам, на преступление его толкнула нехватка денег на свадьбу, - рассказали в полиции республики.

Известно, что задержанный употребляет наркотики. В полиции отметили, что за такое преступление могут посадить на срок до 20 лет. Сейчас задержанный находится в изоляторе. Возбуждено уголовное дело.

Фото: нейросеть

Все новости

Жительница Улан-Удэ, напавшая на полицейского, засудила государство
10.04.2026 в 12:35
В Улан-Удэ жених занялся наркотиками, чтобы оплатить свадьбу
10.04.2026 в 12:32
Студентки БРХК стали призёрами всероссийской олимпиады по китайскому языку
10.04.2026 в 12:24
В Улан-Удэ определены подрядчики строительства двух путепроводов
10.04.2026 в 12:12
В Бурятии отряд ЛизаАлерт за март получил 69 заявок
10.04.2026 в 11:47
Жители Бурятии могут подать заявку на участие в Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге
10.04.2026 в 11:41
Житель Бурятии расстался с автомобилем за вождение в пьяном виде
10.04.2026 в 11:34
В Улан-Удэ неизвестный открыл стрельбу по бакланам
10.04.2026 в 11:21
При переводах с карты на карту придётся указывать ИНН
10.04.2026 в 10:56
32 жителя Бурятии получили единовременную выплату в 100 тысяч рублей
10.04.2026 в 10:33
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 апреля

Читайте также
Жительница Улан-Удэ, напавшая на полицейского, засудила государство
Спустя многие годы судебных разбирательств женщине удалось выбить компенсацию
10.04.2026 в 12:35
Студентки БРХК стали призёрами всероссийской олимпиады по китайскому языку
Сразу две студентки БРХК добились блестящих успехов во Всероссийской олимпиаде школьников по китайскому языку
10.04.2026 в 12:24
В Улан-Удэ определены подрядчики строительства двух путепроводов
Начало строительства приурочат к 360-летнему юбилею города
10.04.2026 в 12:12
В Бурятии отряд ЛизаАлерт за март получил 69 заявок
Поисковикам удалось найти живыми 55 человек
10.04.2026 в 11:47
