В Улан-Удэ жених занялся наркотиками, чтобы оплатить свадьбу

В Улан-Удэ сотрудники полиции задержали 21-летнего местного жителя, который пошел в закладчики наркотиков, чтобы накопить денег на свадьбу. Парня поймали прямо во время раскладки свёртков с наркотиком по тайникам в Железнодорожном районе.

У задержанного нашли шесть свёртков со «скоростью» — так называют в народе один из видов синтетических наркотиков. В его машине и дома обнаружили ещё один пакетик с наркотиком и предметы, которые он использовал для сбыта.

- Молодой человек работал на интернет-магазин, который продаёт наркотики через мессенджер. Ранее уже был судим, в том числе за похищение человека. По его словам, на преступление его толкнула нехватка денег на свадьбу, - рассказали в полиции республики.

Известно, что задержанный употребляет наркотики. В полиции отметили, что за такое преступление могут посадить на срок до 20 лет. Сейчас задержанный находится в изоляторе. Возбуждено уголовное дело.

Фото: нейросеть