Общество 10.04.2026 в 12:35
Жительница Улан-Удэ, напавшая на полицейского, засудила государство
Спустя многие годы судебных разбирательств женщине удалось выбить компенсацию
Текст: Станислав Сергеев
В 2015 году жительница Улан-Удэ, юрист по образованию, ввязалась в конфликт с участковым, который пришел проверять ее просроченное разрешение на травматический пистолет. Женщина ударила полицейского, потом еще раз - уже в коридоре Следственного комитета, а затем написала заявление о том, что это сотрудник напал на нее. Ей грозило 13 лет колонии. Но Ирина Горина (имя и фамилия изменены) оказалась крепким орешком: она судилась годами, дошла аж до Верховного суда России и в итоге одержала частичную победу.
Пистолет, участковый и два удара
24 сентября 2015 года участковый уполномоченный пришел к Гориной домой. Цель - проверка оружия в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Травмат». Срок разрешения на травматический пистолет истек. Женщина отказалась предоставлять документы и оружие, а потом, по версии следствия, нанесла полицейскому два удара рукой по голове.
Через месяц, 22 октября, Горину вызвали в следственный отдел. Там она снова встретила того же участкового. В коридоре, по данным обвинения, женщина высказывалась в его адрес нецензурно, а затем нанесла удар ногой в спину и еще один - рукой по лицу. Сразу после этого подала жалобу: полицейский, по словам Гориной, ударил ее в грудь и угрожал уголовным преследованием. Камеры видеонаблюдения, установленные в коридоре, зафиксировали совсем другую картину.
Горина - сама юрист. Она знала закон, но это не помогло ей избежать уголовного преследования. Напротив, возможно, именно уверенность в своей правоте заставила ее идти до конца, подавать жалобы, требовать справедливости. Итог оказался парадоксальным: часть обвинений с нее сняли, но на это ушли годы.
Десять лет сражений
Уголовное дело в отношении Гориной возбудили 12 ноября 2015 года по трем статьям: два эпизода применения насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и заведомо ложный донос (ч. 2 ст. 306 УК РФ). По совокупности преступлений максимальное наказание могло достигать 13 лет лишения свободы. Первый приговор вынесли уже 6 мая 2016 года - три года условно. Но Президиум Верховного суда Бурятии отменил его спустя два года и отправил дело на новое рассмотрение.
13 января 2020 года суд вновь признал Горину виновной. На этот раз ей назначили штраф 100 тыс. рублей по эпизоду с ложным доносом и по одному году лишения свободы условно за каждое из двух нападений на полицейского. Итоговое наказание - 1,5 года условно. Апелляция и кассация оставили приговор без изменений. Казалось, это финал.
Но 24 августа 2022 года Верховный суд России поставил окончательную точку. Судебная коллегия по уголовным делам отменила приговор в части осуждения Гориной по ч. 2 ст. 306 УК РФ за ложный донос. Дело прекратили за отсутствием состава преступления. Оказалось, что при подаче заявления Горину не предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. А без этого, как разъяснил Пленум Верховного суда, состава преступления нет. Наказание по остальным двум эпизодам осталось в силе.
Это было важное, но неполное оправдание. Женщину по-прежнему считали виновной в нападении на полицейского. Но сам факт того, что многолетнее преследование по одному из эпизодов признали незаконным, дал ей право на реабилитацию.
Битва за деньги
После прекращения дела по одному из эпизодов у Гориной возникло право на реабилитацию. Она обратилась в суд с требованием возместить имущественный вред: оплата услуг адвокатов, авиабилеты в Москву, проживание в гостинице, подготовка жалоб в Европейский суд. Общая сумма - 347 тыс. рублей.
29 сентября 2025 года Октябрьский районный суд Улан-Удэ частично удовлетворил заявление. Суд взыскал с казны России 148 тыс. рублей и еще 50 тысяч на услуги представителя. При этом суд посчитал, что оплата услуг адвокатов должна быть пропорциональна доле «оправдательного» эпизода. Поскольку Горину обвиняли в трех преступлениях, а прекратили только одно (небольшой тяжести), ей компенсировали примерно одну пятую часть расходов на защиту. Расходы на жалобу в ЕСПЧ суд вообще исключил - это право заявителя, но не обязанность государства, и напрямую с уголовным преследованием они не связаны.
Горина и ее адвокат подали апелляцию. Они требовали пересчитать индексацию, добавить расходы на перелет и проживание, а также обязать прокурора принести официальные извинения.
27 ноября 2025 года Верховный суд республики частично удовлетворил жалобу. Судьи согласились: за проживание в гостинице нужно платить не за один день, а за два - 23 и 24 августа 2022 года, когда Горина участвовала в заседании Верховного суда РФ в Москве. Расстояние из Улан-Удэ до столицы нешуточное: часовые пояса, перелет - тратить деньги на одну ночевку было нереалистично. Кроме того, суд апелляционной инстанции взыскал расходы на авиабилеты: 21 690 рублей туда и 6 048 обратно. Горина доказывала, что оплачивала билеты с карты знакомого, поскольку все ее счета были арестованы из-за процедуры банкротства. Судьи сочли это убедительным доводом.
Также Верховный суд пересчитал индексацию расходов на адвокатов с учетом инфляции. Формулы там сложные, с коэффициентами по месяцам и долям, но итоговая сумма, подлежащая взысканию, выросла со 148 тысяч до 193 тыс. рублей. Плюс 50 тысяч на представителя в суде - эти расходы оставили без изменений. Суд также частично компенсировал услуги адвоката за составление апелляционных и кассационных жалоб, которые ранее не были оплачены.
А вот требование об официальных извинениях от прокурора отклонили: такие вещи, пояснил суд, рассматриваются в ином порядке, не в рамках возмещения имущественного вреда.
История о невиданном упорстве и даже в какой-то степени наглости завершилась в пользу Гориной, но лишь отчасти. Напасть на полицейского прямо в участке, обвинить его же в этом, а потом еще и годами судиться, доказывая свою правоту – для этого нужно невероятное упорство. Впрочем, если взвесить потери – время, финансы, ущерб и наказание по другим статьям (которые не отменили), вряд ли можно сказать, что игра стоит свеч.
