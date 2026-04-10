Жительница Улан-Удэ, напавшая на полицейского, засудила государство

В 2015 году жительница Улан-Удэ, юрист по образованию, ввязалась в конфликт с участковым, который пришел проверять ее просроченное разрешение на травматический пистолет. Женщина ударила полицейского, потом еще раз - уже в коридоре Следственного комитета, а затем написала заявление о том, что это сотрудник напал на нее. Ей грозило 13 лет колонии. Но Ирина Горина (имя и фамилия изменены) оказалась крепким орешком: она судилась годами, дошла аж до Верховного суда России и в итоге одержала частичную победу.24 сентября 2015 года участковый уполномоченный пришел к Гориной домой. Цель - проверка оружия в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Травмат». Срок разрешения на травматический пистолет истек. Женщина отказалась предоставлять документы и оружие, а потом, по версии следствия, нанесла полицейскому два удара рукой по голове.Через месяц, 22 октября, Горину вызвали в следственный отдел. Там она снова встретила того же участкового. В коридоре, по данным обвинения, женщина высказывалась в его адрес нецензурно, а затем нанесла удар ногой в спину и еще один - рукой по лицу. Сразу после этого подала жалобу: полицейский, по словам Гориной, ударил ее в грудь и угрожал уголовным преследованием. Камеры видеонаблюдения, установленные в коридоре, зафиксировали совсем другую картину.Горина - сама юрист. Она знала закон, но это не помогло ей избежать уголовного преследования. Напротив, возможно, именно уверенность в своей правоте заставила ее идти до конца, подавать жалобы, требовать справедливости. Итог оказался парадоксальным: часть обвинений с нее сняли, но на это ушли годы.Уголовное дело в отношении Гориной возбудили 12 ноября 2015 года по трем статьям: два эпизода применения насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и заведомо ложный донос (ч. 2 ст. 306 УК РФ). По совокупности преступлений максимальное наказание могло достигать 13 лет лишения свободы. Первый приговор вынесли уже 6 мая 2016 года - три года условно. Но Президиум Верховного суда Бурятии отменил его спустя два года и отправил дело на новое рассмотрение.13 января 2020 года суд вновь признал Горину виновной. На этот раз ей назначили штраф 100 тыс. рублей по эпизоду с ложным доносом и по одному году лишения свободы условно за каждое из двух нападений на полицейского. Итоговое наказание - 1,5 года условно. Апелляция и кассация оставили приговор без изменений. Казалось, это финал.Но 24 августа 2022 года Верховный суд России поставил окончательную точку. Судебная коллегия по уголовным делам отменила приговор в части осуждения Гориной по ч. 2 ст. 306 УК РФ за ложный донос. Дело прекратили за отсутствием состава преступления. Оказалось, что при подаче заявления Горину не предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. А без этого, как разъяснил Пленум Верховного суда, состава преступления нет. Наказание по остальным двум эпизодам осталось в силе.Это было важное, но неполное оправдание. Женщину по-прежнему считали виновной в нападении на полицейского. Но сам факт того, что многолетнее преследование по одному из эпизодов признали незаконным, дал ей право на реабилитацию.После прекращения дела по одному из эпизодов у Гориной возникло право на реабилитацию. Она обратилась в суд с требованием возместить имущественный вред: оплата услуг адвокатов, авиабилеты в Москву, проживание в гостинице, подготовка жалоб в Европейский суд. Общая сумма - 347 тыс. рублей.29 сентября 2025 года Октябрьский районный суд Улан-Удэ частично удовлетворил заявление. Суд взыскал с казны России 148 тыс. рублей и еще 50 тысяч на услуги представителя. При этом суд посчитал, что оплата услуг адвокатов должна быть пропорциональна доле «оправдательного» эпизода. Поскольку Горину обвиняли в трех преступлениях, а прекратили только одно (небольшой тяжести), ей компенсировали примерно одну пятую часть расходов на защиту. Расходы на жалобу в ЕСПЧ суд вообще исключил - это право заявителя, но не обязанность государства, и напрямую с уголовным преследованием они не связаны.Горина и ее адвокат подали апелляцию. Они требовали пересчитать индексацию, добавить расходы на перелет и проживание, а также обязать прокурора принести официальные извинения.27 ноября 2025 года Верховный суд республики частично удовлетворил жалобу. Судьи согласились: за проживание в гостинице нужно платить не за один день, а за два - 23 и 24 августа 2022 года, когда Горина участвовала в заседании Верховного суда РФ в Москве. Расстояние из Улан-Удэ до столицы нешуточное: часовые пояса, перелет - тратить деньги на одну ночевку было нереалистично. Кроме того, суд апелляционной инстанции взыскал расходы на авиабилеты: 21 690 рублей туда и 6 048 обратно. Горина доказывала, что оплачивала билеты с карты знакомого, поскольку все ее счета были арестованы из-за процедуры банкротства. Судьи сочли это убедительным доводом.Также Верховный суд пересчитал индексацию расходов на адвокатов с учетом инфляции. Формулы там сложные, с коэффициентами по месяцам и долям, но итоговая сумма, подлежащая взысканию, выросла со 148 тысяч до 193 тыс. рублей. Плюс 50 тысяч на представителя в суде - эти расходы оставили без изменений. Суд также частично компенсировал услуги адвоката за составление апелляционных и кассационных жалоб, которые ранее не были оплачены.А вот требование об официальных извинениях от прокурора отклонили: такие вещи, пояснил суд, рассматриваются в ином порядке, не в рамках возмещения имущественного вреда.История о невиданном упорстве и даже в какой-то степени наглости завершилась в пользу Гориной, но лишь отчасти. Напасть на полицейского прямо в участке, обвинить его же в этом, а потом еще и годами судиться, доказывая свою правоту – для этого нужно невероятное упорство. Впрочем, если взвесить потери – время, финансы, ущерб и наказание по другим статьям (которые не отменили), вряд ли можно сказать, что игра стоит свеч.