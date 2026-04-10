В Бурятии благотворители осчастливили одинокого пенсионера

В Бурятии благотворители осчастливили очередного одинокого пенсионера. Помощь инвалиду II группы Николаю Халудорову оказали центр социальной помощи «Аэлита», фонд «София» и неравнодушные жители.

68-летнему мужчине подарили электрическую плиту. Для этого организовывали сбор средств.

«Николай Доржеевич – очень скромный и тихий человек, который никогда не жалуется, несмотря на все трудности. Для него эта помощь – не просто техника, а настоящее облегчение в повседневной жизни», - отметили в «Аэлите».

Пенсионер родился и до сих пор живет в селе Шулуты. После окончания школы трудился разнорабочим в колхозе имени Ленина. Всегда был одинок – братьев, сестер и детей у него нет, семью он так и не создал. Минимальной пенсии едва хватает на дрова, лекарства и продукты.

