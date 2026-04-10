В Улан-Удэ частично ограничат движение на Бабушкина

В мэрии Улан-Удэ водителей предупреждают о частичном ограничении движения транспорта по улице Бабушкина – с 11 по 12 апреля.

На участке будут проходить земляные работы в районе дома №20 по улице Бабушкина, в направлении 100-х кварталов временно перекроют крайнюю правую полосу.

«Просим автомобилистов быть внимательными, соблюдать требования временных дорожных знаков», - отметили в администрации города.