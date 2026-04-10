Общество 10.04.2026 в 14:33
В Улан-Удэ частично ограничат движение на Бабушкина
Ограничение будет действовать с 11 по 12 апреля
Текст: Карина Перова
В мэрии Улан-Удэ водителей предупреждают о частичном ограничении движения транспорта по улице Бабушкина – с 11 по 12 апреля.
На участке будут проходить земляные работы в районе дома №20 по улице Бабушкина, в направлении 100-х кварталов временно перекроют крайнюю правую полосу.
«Просим автомобилистов быть внимательными, соблюдать требования временных дорожных знаков», - отметили в администрации города.
