10.04.2026 в 15:02
Почти 490 маломобильных пассажиров получили помощь на вокзале Улан-Удэ
По числу обращений в центр содействия мобильности впереди только Иркутск-Пассажирский
Текст: Иван Иванов
В Улан-Удэ на вокзале ВСЖД помощь в центре содействия мобильности с начала года получили 488 пассажиров с ограниченными возможностями, сообщили в пресс-службе магистрали.
По числу обращений в центр впереди только Иркутск-Пассажирский (1044 заявки), в Тайшете (245) и на станции Падунские Пороги (172).
Всего за три месяца 2026 года на вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги необходимую помощь получил 2831 маломобильный пассажир. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на специальные услуги увеличился на 24%.
Благодаря специализированным службам маломобильные пассажиры могут оперативно получить помощь при передвижении по территории вокзального комплекса (кассовые залы, залы ожидания, камеры хранения, медпункты и другие объекты), в том числе с предоставлением вспомогательных технических средств, при посадке в поезд и транспортировке ручной клади.
