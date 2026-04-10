Почти 490 маломобильных пассажиров получили помощь на вокзале Улан-Удэ

В Улан-Удэ на вокзале ВСЖД помощь в центре содействия мобильности с начала года получили 488 пассажиров с ограниченными возможностями, сообщили в пресс-службе магистрали.По числу обращений в центр впереди только Иркутск-Пассажирский (1044 заявки), в Тайшете (245) и на станции Падунские Пороги (172).Всего за три месяца 2026 года на вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги необходимую помощь получил 2831 маломобильный пассажир. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на специальные услуги увеличился на 24%.Благодаря специализированным службам маломобильные пассажиры могут оперативно получить помощь при передвижении по территории вокзального комплекса (кассовые залы, залы ожидания, камеры хранения, медпункты и другие объекты), в том числе с предоставлением вспомогательных технических средств, при посадке в поезд и транспортировке ручной клади.