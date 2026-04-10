«Город солнца и добрых сердец»: в преддверии 360-летия Улан-Удэ на центральных и магистральных улицах появилось праздничное оформление. Рекламные агентства уже вывешивают тематические настенные панно и билборды.

Как отметили в комитете по архитектуре и градостроительству, по всей столице оборудуют около 150 флаговых конструкций, посвящённых юбилею: на центральных улицах, в парках, в том числе в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой». На двенадцати видеоэкранах будет транслироваться праздничная заставка.

Празднование Дня города состоится 13 июня (0+).