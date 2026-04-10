В Якутии суд освободил от срочной службы сына погибшего на Украине мобилизованного

Как сообщает информационный портал Sakhaday.ru история началась с решения призывной комиссии от 1 августа 2025 года, которое признало Георгия С. годным к военной службе с категорией «А». Георгий С., будучи не простым призывником, а действующим сотрудником полиции, ранее был освобожден от призыва, однако 8 декабря 2025 года это решение было отменено, и ему вручили повестку.В ходе судебного разбирательства стало известно, что отец Георгия С. был призван на военную службу по частичной мобилизации и погиб на военной спецоперации. Согласно пункту «б» части 2 статьи 23 Закона «О воинской обязанности и военной службе», право на освобождение от призыва имеют сыновья военнослужащих, погибших в связи с исполнением обязанностей военной службы.Установив факт гибели отца Георгия С. при исполнении обязанностей военной службы, суд пришел к выводу, что его сын имеет право на освобождение от призыва. Намский районный суд удовлетворил административные исковые требования Георгия С., признав незаконными и отменив решения призывных комиссий. Решение суда было подтверждено Верховным судом Якутии.Фото: Номер один