Общество 10.04.2026 в 15:28

В Якутии суд освободил от срочной службы сына погибшего на Украине мобилизованного

Подобные решения в судебной практике региона ранее не выносились
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Якутии суд освободил от срочной службы сына погибшего на Украине мобилизованного
Как сообщает информационный портал Sakhaday.ru история началась с решения призывной комиссии от 1 августа 2025 года, которое признало Георгия С. годным к военной службе с категорией «А». Георгий С., будучи не простым призывником, а действующим сотрудником полиции, ранее был освобожден от призыва, однако 8 декабря 2025 года это решение было отменено, и ему вручили повестку.

В ходе судебного разбирательства стало известно, что отец Георгия С. был призван на военную службу по частичной мобилизации и погиб на военной спецоперации. Согласно пункту «б» части 2 статьи 23 Закона «О воинской обязанности и военной службе», право на освобождение от призыва имеют сыновья военнослужащих, погибших в связи с исполнением обязанностей военной службы.

Установив факт гибели отца Георгия С. при исполнении обязанностей военной службы, суд пришел к выводу, что его сын имеет право на освобождение от призыва. Намский районный суд удовлетворил административные исковые требования Георгия С., признав незаконными и отменив решения призывных комиссий. Решение суда было подтверждено Верховным судом Якутии.

Фото: Номер один

Все новости

«Он даже забрал его трусы»
10.04.2026 в 16:06
На трассе в Бурятии легковушка влетела в трал грузовика
10.04.2026 в 15:55
«Город солнца и добрых сердец!»
10.04.2026 в 15:32
В Якутии суд освободил от срочной службы сына погибшего на Украине мобилизованного
10.04.2026 в 15:28
Почти 490 маломобильных пассажиров получили помощь на вокзале Улан-Удэ
10.04.2026 в 15:02
Россияне вынесли из банков полтриллиона рублей наличными
10.04.2026 в 14:59
Производителей Бурятии приглашают на встречу с торговыми сетями
10.04.2026 в 14:57
В Улан-Удэ частично ограничат движение на Бабушкина
10.04.2026 в 14:33
В Бурятии благотворители осчастливили одинокого пенсионера
10.04.2026 в 13:49
Жительница Улан-Удэ, напавшая на полицейского, засудила государство
10.04.2026 в 12:35
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 апреля

Читайте также
«Город солнца и добрых сердец!»
Улан-Удэ украшают панно и билбордами в честь 360-летия города
10.04.2026 в 15:32
Почти 490 маломобильных пассажиров получили помощь на вокзале Улан-Удэ
По числу обращений в центр содействия мобильности впереди только Иркутск-Пассажирский
10.04.2026 в 15:02
Россияне вынесли из банков полтриллиона рублей наличными
В Центробанке полагают, что это связано с проблемами оплаты картами в связи с блокировками интернета
10.04.2026 в 14:59
В Улан-Удэ частично ограничат движение на Бабушкина
Ограничение будет действовать с 11 по 12 апреля
10.04.2026 в 14:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru