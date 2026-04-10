Жителя Бурятии будут судить в Приморье за контрабанду леса на 44 миллиона

Жителя Бурятии обвиняют в контрабанде лесоматериалов стоимостью свыше 44 млн рублей (по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Подчеркивается, что с июля 2021-го по август 2022 года мужчина, исполняя внешнеторговый контракт, переместил на поезде через таможенную границу ЕАЭС четыре тысячи кубометров пиломатериала из сосны и сибирской лиственницы. При этом не было документального подтверждения источника происхождения древесины.

Уголовное дело направили в Артемовский городской суд Приморского края для рассмотрения по существу.