В Улан-Удэ открыли новое здание Верховного суда

Торжественное открытие нового здания Верховного суда Бурятии состоялось в Улан-Удэ 10 апреля. Его строительство началось в сентябре 2023 года, закончилось в декабре 2025 года. Новое 6-этажное здание площадью почти 10 тысяч кв. метров расположено на улице Жердева.Как отметил на церемонии открытия глава Бурятии, ввод в эксплуатацию здания позволит оптимизировать работу судебной системы региона, повысить уровень комфорта и безопасности как для сотрудников суда, так и для посетителей.- Сегодня открывает двери новое здание суда. Я хочу вас всех поздравить. В том числе всех наших жителей республики, которые приходят за поиском справедливости. У них тоже будут комфортные условия. Торжество справедливости, торжество закона будет происходить в таких уже более комфортных условиях, - сказал Алексей Цыденов.Председатель Верховного суда Бурятии Аида Бидогаева поздравила коллег со значимым событием. В своем выступлении она сообщила, что строительство здания суда стало возможным благодаря реализации федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы», а также комплексной государственной программы РФ «Строительство».- Мы сегодня с большой очевидностью можем сказать, что мы открываем красивое, современное, комфортное, технически оснащенное здание, отвечающее требованиям безопасности, удобное не только для сотрудников суда, но для граждан, для посетителей суда, для участников судебного заседания, - отметила Аида Бидогаева.В здании 15 залов судебных заседаний, в том числе 2 зала для рассмотрения дел с участием коллегии присяжных заседателей, 45 просторных кабинетов судей, 59 кабинетов сотрудников аппарата суда, конференц-зал на 149 посадочных мест, зал президиума суда, зал совещаний. Залы оснащены системами видео-конференц-связи, аудиопротоколирования судебного заседания, конгресс-системами. Кабинеты судей, сотрудников аппарата суда укомплектованы мебелью и необходимым оборудованием.Корпус обеспечен современными системами безопасности, соответствующими требованиям условий для маломобильных групп населения, и оснащен средствами безбарьерной среды.Фото: пресс-служба правительства Бурятии