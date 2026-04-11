Общество 11.04.2026 в 08:56

В Улан-Удэ открыли новое здание Верховного суда

Оно отвечает всем требованиям комфорта и безопасности
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Торжественное открытие нового здания Верховного суда Бурятии состоялось в Улан-Удэ 10 апреля. Его строительство началось в сентябре 2023 года, закончилось в декабре 2025 года. Новое 6-этажное здание площадью почти 10 тысяч кв. метров расположено на улице Жердева.

Как отметил на церемонии открытия глава Бурятии, ввод в эксплуатацию здания позволит оптимизировать работу судебной системы региона, повысить уровень комфорта и безопасности как для сотрудников суда, так и для посетителей.



- Сегодня открывает двери новое здание суда. Я хочу вас всех поздравить. В том числе всех наших жителей республики, которые приходят за поиском справедливости. У них тоже будут комфортные условия. Торжество справедливости, торжество закона будет происходить в таких уже более комфортных условиях, - сказал Алексей Цыденов.



Председатель Верховного суда Бурятии Аида Бидогаева поздравила коллег со значимым событием. В своем выступлении она сообщила, что строительство здания суда стало возможным благодаря реализации федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы», а также комплексной государственной программы РФ «Строительство».  



- Мы сегодня с большой очевидностью можем сказать, что мы открываем красивое, современное, комфортное, технически оснащенное здание, отвечающее требованиям безопасности, удобное не только для сотрудников суда, но для граждан, для посетителей суда, для участников судебного заседания, - отметила Аида Бидогаева.  



В здании 15 залов судебных заседаний, в том числе 2 зала для рассмотрения дел с участием коллегии присяжных заседателей, 45 просторных кабинетов судей, 59 кабинетов сотрудников аппарата суда, конференц-зал на 149 посадочных мест, зал президиума суда, зал совещаний. Залы оснащены системами видео-конференц-связи, аудиопротоколирования судебного заседания, конгресс-системами. Кабинеты судей, сотрудников аппарата суда укомплектованы мебелью и необходимым оборудованием.



Корпус обеспечен современными системами безопасности, соответствующими требованиям условий для маломобильных групп населения, и оснащен средствами безбарьерной среды. 

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Теги
верховный суд открытие

Все новости

Число китайских туристов упало на 30% из-за блокировок интернета
11.04.2026 в 10:20
В Забайкалье чиновник незаконно назначил себе доплату к пенсии
11.04.2026 в 09:12
В Улан-Удэ открыли новое здание Верховного суда
11.04.2026 в 08:56
Управляющие компании обманывают жителей Улан-Удэ
11.04.2026 в 07:00
Зурхай на субботу, 11 апреля
11.04.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 11 апреля 2026 года
11.04.2026 в 06:02
В Улан-Удэ на Богородском острове горела трава на шести гектарах
10.04.2026 в 17:35
В Улан-Удэ перенастроили дорожные камеры
10.04.2026 в 17:30
В Бурятии разбился парапланерист из Хабаровского края
10.04.2026 в 17:23
В Бурятии пропал мужчина с рядом особых примет
10.04.2026 в 16:37
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 апреля

Читайте также
Число китайских туристов упало на 30% из-за блокировок интернета
Проблемы со связью, авиабилетами и размещением обрушили туристические потоки из-за рубежа
11.04.2026 в 10:20
В Забайкалье чиновник незаконно назначил себе доплату к пенсии
Глава округа, не имея необходимого стажа, увеличил себе пенсион
11.04.2026 в 09:12
Управляющие компании обманывают жителей Улан-Удэ
Как задолженность жильцов возникает из воздуха, разбирался «Номер один»
11.04.2026 в 07:00
Зурхай на субботу, 11 апреля
24-й лунный день
11.04.2026 в 06:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
