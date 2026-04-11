Общество 11.04.2026 в 09:12

В Забайкалье чиновник незаконно назначил себе доплату к пенсии

Текст: Иван Иванов
10 апреля 2026 года прокуратура Александрово-Заводского района в Забайкалье подала в суд гражданский иск на бывшего главу округа Сергея Акулова по статье о неосновательном обогащении. По информации портала Chita.ru, ведомство считает, что чиновник незаконно начислял себе доплату к пенсии за выслугу лет, используя своё служебное положение. 

Прокуратура требует признать незаконным решение администрации округа о назначении доплаты, а также взыскать с экс-главы более 1 миллиона рублей, полученных по этому решению. В качестве обоснования приводится то, что Сергей Акулов не имел необходимого стажа для получения доплаты в размере 30% от среднемесячной зарплаты, однако сам подписал распоряжение о её назначении, что создало конфликт интересов. Сергей Акулов также проходит по делу о превышении полномочий.
В Забайкалье чиновник незаконно назначил себе доплату к пенсии
