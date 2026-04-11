Общество 11.04.2026 в 10:20
Число китайских туристов упало на 30% из-за блокировок интернета
Проблемы со связью, авиабилетами и размещением обрушили туристические потоки из-за рубежа
Текст: Иван Иванов
Валютные доходы страны резко сократились из-за обвального падения приездов иностранных туристов в Россию. Став жертвой борьбы с интернетом и блокировками, а также растущей стоимостью авиаперевозок внутри страны.
Въездной турпоток в Россию в первом квартале 2026 года продемонстрировал значительное снижение, составившее 30-40%. Среди причин эксперты называют обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке, повлекшее за собой ограничения в авиасообщении и волну аннуляций туристических туров. При этом также наблюдается и уменьшение числа туристов из Китая. Как сообщает «Коммерсант», одной из причин снижения интереса со стороны китайских туристов является рост стоимости путешествий, а также проблемы с авиаперелетами и качеством мобильной связи на территории России.
Данные, озвученные вице-президентом Ассоциации туроператоров России Сергеем Ромашкиным, подтверждаются и другими участниками рынка. Так, генеральный директор туроператора «Тари Тур» Марина Левченко сообщила об отмене 34 туристических групп и небольшом количестве новых бронирований. В Российском союзе туриндустрии также фиксируют большое количество аннуляций и общее снижение спроса. Сеть отелей Azimut Hotels отметила падение въездного потока по некоторым направлениям. Сервис OneTwoTrip зафиксировал сокращение спроса иностранцев на бронирование отелей в России на 23% в первом квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страна все больше демонстрирует признаки изоляции от международных туристических потоков.
Въездной турпоток в Россию в первом квартале 2026 года продемонстрировал значительное снижение, составившее 30-40%. Среди причин эксперты называют обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке, повлекшее за собой ограничения в авиасообщении и волну аннуляций туристических туров. При этом также наблюдается и уменьшение числа туристов из Китая. Как сообщает «Коммерсант», одной из причин снижения интереса со стороны китайских туристов является рост стоимости путешествий, а также проблемы с авиаперелетами и качеством мобильной связи на территории России.
Данные, озвученные вице-президентом Ассоциации туроператоров России Сергеем Ромашкиным, подтверждаются и другими участниками рынка. Так, генеральный директор туроператора «Тари Тур» Марина Левченко сообщила об отмене 34 туристических групп и небольшом количестве новых бронирований. В Российском союзе туриндустрии также фиксируют большое количество аннуляций и общее снижение спроса. Сеть отелей Azimut Hotels отметила падение въездного потока по некоторым направлениям. Сервис OneTwoTrip зафиксировал сокращение спроса иностранцев на бронирование отелей в России на 23% в первом квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страна все больше демонстрирует признаки изоляции от международных туристических потоков.
