11.04.2026 в 10:39

Возле Кяхты построят свободную экономическую зону

На монгольской приграничной территории Алтан-Булак создается генплан по развитию экспорта
Текст: Иван Иванов
Руководитель свободной экономической зоны Алтан-Булак О. Анхбаяр провёл встречу с директором и главным инженером группы «Идеал», ответственной за реализацию Генерального плана создания свободной экономической зоны, а также с представителями соответствующих ведомств. Участники встречи отметили важность активизации строительства и формирования условий для привлечения инвестиций. 

Как сообщает информационный портал Монцамэ, генплан создания свободной экономической зоны состоит из четырех основных направлений. Это транспортно-логистическая зона – концентрация трансграничных перевозок, складских мощностей и транзитных потоков. Производственная зона – развитие перерабатывающих и сборочных производств с высокой добавленной стоимостью. Торгово-сервисная зона - создание интегрированных центров оптовой и розничной торговли, а также сферы услуг. Туристическая зона – формирование комплексной среды приграничного туризма и сопутствующих услуг.

Стороны обменялись мнениями по вопросу четкого определения данных направлений и разработки предложений по их поэтапной реализации.

В ходе встречи также было отмечено, что в дальнейшем целесообразно активизировать практическую работу по реализации Генерального плана и усилить координацию посредством тесного взаимодействия. Алтан-Булак является важным транспортным коридором, соединяющим не только Монголию и Россию, но и рынок Евразии. Поэтому существует значительный потенциал для увеличения экспортно-импортных потоков, транзита товаров, а также для развития в форме логистического центра.

© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
