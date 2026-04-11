Возле Кяхты построят свободную экономическую зону

Руководитель свободной экономической зоны Алтан-Булак О. Анхбаяр провёл встречу с директором и главным инженером группы «Идеал», ответственной за реализацию Генерального плана создания свободной экономической зоны, а также с представителями соответствующих ведомств. Участники встречи отметили важность активизации строительства и формирования условий для привлечения инвестиций.Как сообщает информационный портал Монцамэ, генплан создания свободной экономической зоны состоит из четырех основных направлений. Это транспортно-логистическая зона – концентрация трансграничных перевозок, складских мощностей и транзитных потоков. Производственная зона – развитие перерабатывающих и сборочных производств с высокой добавленной стоимостью. Торгово-сервисная зона - создание интегрированных центров оптовой и розничной торговли, а также сферы услуг. Туристическая зона – формирование комплексной среды приграничного туризма и сопутствующих услуг.Стороны обменялись мнениями по вопросу четкого определения данных направлений и разработки предложений по их поэтапной реализации.В ходе встречи также было отмечено, что в дальнейшем целесообразно активизировать практическую работу по реализации Генерального плана и усилить координацию посредством тесного взаимодействия. Алтан-Булак является важным транспортным коридором, соединяющим не только Монголию и Россию, но и рынок Евразии. Поэтому существует значительный потенциал для увеличения экспортно-импортных потоков, транзита товаров, а также для развития в форме логистического центра.