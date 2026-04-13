Общество 13.04.2026 в 10:30

В Иркутске замдиректора «намайнил» за несколько месяцев 40 миллионов рублей

Он незаконно подключился со своим оборудованием к сетям и качал криптовалюту
Текст: Иван Иванов
В СУ СК России по Иркутской области возбуждены уголовные дела по факту незаконного потребления электроэнергии по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с июня по декабрь 2025 года 36-летний мужчина, занимая должность заместителя генерального директора коммерческой организации и имея доступ к производственным помещениям, подключенным к электрическим сетям города Шелехова, разместил на их площади не менее 100 единиц майнингового оборудования различных моделей, осуществляющего добычу криптовалюты. Оплата за потребленную электроэнергию указанной вычислительной техникой не производилась. В результате электроснабжающей организации причинен имущественный ущерб на общую сумму более 29 миллионов 200 тысяч рублей.

Кроме того, в период с июня по декабрь 2025 года фигурант также разместил не менее 100 единиц цифрового оборудования для добычи криптовалюты в трех частных домах, расположенных в поселках Чистые Ключи и Баклаши Шелеховского района. Оплату за потребленную майнерами энергию мужчина осуществлял по льготному для населения тарифу, тогда как майнинговая деятельность тарифицируется по коммерческому тарифу «Прочие». В результате указанных действий электроснабжающей организации причинен имущественный ущерб на общую сумму более 11 миллионов 500 тысяч рублей.

Преступная деятельность была выявлена и пресечена при взаимодействии с сотрудниками полиции при поддержке СОБР Управления Росгвардии. В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия. При проведении обысков сотрудниками СК изъято майнинговое оборудование, 3 дорогостоящих автомобиля, а также иные предметы, имеющие значение по уголовным делам. Расследование уголовного дела продолжается.

