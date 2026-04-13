В Улан-Удэ самолет Cessna 172 совершил аварийную посадку

В Бурятской транспортной прокуратуре организовали проверку по факту аварийной посадки воздушного судна. Накануне в 14:48 легкомоторный самолет Cessna 172, следовавший по маршруту Братск – Петровск-Забайкальский, совершил вынужденную посадку в аэропорту «Байкал» Улан-Удэ.

Посадка прошла благополучно, обошлось без пострадавших. В надзорном ведомстве проводят проверку безопасности движения воздушного транспорта.

Обстоятельства произошедшего уточняются.