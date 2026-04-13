Общество 13.04.2026 в 11:20

В Бурятии запечатлели редкую дрофу

Ее заметили за пределами ее привычного ареала
Текст: Карина Перова
Фото: «Заповедное Подлеморье»

В поселке Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии запечатлели дрофу, занесенную в Красные книги России и республики. Как подчеркнули в «Заповедном Подлеморье», эта встреча удивительная, поскольку эту птицу заметили за пределами ее привычного ареала – она не водится рядом с Забайкальским нацпарком.

«Около нашего дома есть болотистое место, где часто останавливаются птицы. Я стараюсь присматривать за ними, отмечаю встреченные виды. В субботу рано утром заметила одинокую птицу – сначала подумала, что это серая цапля, но приглядевшись, поняла, что силуэт совсем другой. Сходила за фотоаппаратом и только в объектив разглядела, что это дрофа!», – рассказала методист по экологическому просвещению Регина Юнусова.

По словам главного научного сотрудника «Заповедного Подлеморья» и орнитолога Александра Ананина, ближайшее место гнездования дрофы – степные участки Баргузинской долины. Весной самки вылетают к токующим самцам, там спариваются и снова улетают от самцов к гнезду, как глухарки. Ученый предположил, что редкий гость мог появиться в Усть-Баргузине, отбившись от своих сородичей, когда возвращался с зимовки.

В Бурятии обитает восточный вид дрофы. Сегодня перелетная птица гнездится лишь в отдельных местах, предпочитая степи, луга и открытые пространства. На зиму она отправляется в более теплые регионы – вероятно, в Монголию или Китай.

Вес взрослых самцов в среднем составляет от 7 до 12 кг, самок – до 8 кг. Самцов легко узнать по характерным «усам» – тонким удлинённым перьям у подбородка. Пернатые едят и растения, и насекомых, и даже мелких животных – от жуков и саранчи до ящериц и грызунов.

 

