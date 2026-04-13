Волонтер из Бурятии дважды стал победителем премии «Добро 30»

В Астраханской области наградили победителей и призеров добровольческой премии «Добро 30». На мероприятии поощрили лучших волонтеров и организации, которые помогают участникам специальной военной операции.

Участник из Бурятии Владимир Жамсаранов завоевал сразу две победы – активист стал «Добровольцем года» и лучшим в номинации «Добровольческая команда года» с уникальным проектом «Солдатский привал Бурятия — Крым».

Подчеркивается, что это не просто проект, а настоящий дом для бойцов в городе Армянск, где волонтеры ежедневно кормят бойцов горячей домашней пищей, балуют буузами, проводят сборы средств на технику и стройматериалы.

«Помимо этого, есть все необходимое, чтобы парни могли отдохнуть душой и телом: баня с парилкой, душевая, прачечная. Тут же находится бокс для ремонта автомобилей и склад гуманитарной помощи – всё, что приходит со всей страны от партнёров и неравнодушных, передаётся бойцам», - рассказали в полпредстве Бурятии в Москве.