Общество 13.04.2026 в 11:30

Волонтер из Бурятии дважды стал победителем премии «Добро 30»

Награждение состоялось в Астраханской области
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: полпредство Бурятии в Москве

В Астраханской области наградили победителей и призеров добровольческой премии «Добро 30». На мероприятии поощрили лучших волонтеров и организации, которые помогают участникам специальной военной операции.

Участник из Бурятии Владимир Жамсаранов завоевал сразу две победы – активист стал «Добровольцем года» и лучшим в номинации «Добровольческая команда года» с уникальным проектом «Солдатский привал Бурятия — Крым».

Подчеркивается, что это не просто проект, а настоящий дом для бойцов в городе Армянск, где волонтеры ежедневно кормят бойцов горячей домашней пищей, балуют буузами, проводят сборы средств на технику и стройматериалы.

«Помимо этого, есть все необходимое, чтобы парни могли отдохнуть душой и телом: баня с парилкой, душевая, прачечная. Тут же находится бокс для ремонта автомобилей и склад гуманитарной помощи – всё, что приходит со всей страны от партнёров и неравнодушных, передаётся бойцам», - рассказали в полпредстве Бурятии в Москве.

Теги
волонтеры СВО премия

ЗУРХАЙ
с 15 по 21 апреля

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru