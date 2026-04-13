Улан-удэнка призналась в незаконной регистрации более 30 мигрантов

Жительница Улан-Удэ явилась с повинной в отдел полиции, признавшись в преступлении в сфере миграции. 37-летняя женщина рассказала, что с июня 2025-го по февраль 2026 года фиктивно зарегистрировала более 30 уроженцев одной из стран Средней Азии в ее трех жилых домах в Октябрьском и Иволгинском районах.

При этом иностранцы фактически там не проживали. Горожанка отметила, что зарегистрировала мигрантов по месту пребывания ради денег – за каждую постановку на учет она получала от них около трех тысяч рублей.

«Расследование уголовного дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» продолжается дознавателем», - отметили в МВД по Бурятии.