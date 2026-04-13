В Улан-Удэ избавились от стихийной свалки на Сахьяновой

В Октябрьском районе Улан-Удэ ликвидировали крупную несанкционированную свалку. Помойку устроили по улице Сахьяновой, 11. Огромная куча из коробок, веток, контейнеров, мешков и пакетов с мусором накопилась возле контейнерной площадки. А кто-то даже приволок матрас.

Участок находится в непосредственной близости от крупных торговых и развлекательных центров. Место в рамках месячника чистоты привели в порядок сотрудники Комбината по благоустройству.

«Несанкционированное складирование отходов на этой территории систематически осуществляли предприниматели, работники точек общепита, а также местные жители», - сообщили на предприятии.

Специалисты напомнили, что это является нарушением закона и влечет за собой административную ответственность.