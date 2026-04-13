Общество 13.04.2026 в 12:12

В Бурятии разработают «патриотическое» меню в честь «Алтарганы»

В его основу положат наработки местных кафе
A- A+
Текст: Петр Санжиев
Фото: архив «Номер один»

Гастрономический фестиваль «Амтатай» (0+), который пройдет в Улан-Удэ с 22 по 24 мая, станет площадкой для отбора блюд для меню для международного фестиваля бурятской культуры «Алтаргана» (0+). «Амтатай» состоится в комплексе «Пионер-2» на улице Корабельной.

Напомним, что этот гастрономический фестиваль посвящен кухне из локальных продуктов. Организаторы обещают представить несколько тематических зон – «Байкал», «степь», «тайга», «белая пища», «новая Бурятия».

Так, зону «Байкал» предполагается наполнить поморской кухней республики. В зоне «тайга» кухню постараются сосредоточить на блюдах из дичи, даров леса. В зоне «новая Бурятия» можно попробовать китайскую, грузинскую, корейскую и другую национальную кухню.

Участники слепят и сварят более тысячи бууз. Состоится «Битва шеф-поваров», выступят артисты и т. д. Заявки на участие подали уже более 40 кафе, ресторанов. Прием заявок продолжается.

Возрастное ограничение 0+

Теги
амтатай гастрофестиваль

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru