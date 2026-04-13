В Бурятии разработают «патриотическое» меню в честь «Алтарганы»

Гастрономический фестиваль «Амтатай» (0+), который пройдет в Улан-Удэ с 22 по 24 мая, станет площадкой для отбора блюд для меню для международного фестиваля бурятской культуры «Алтаргана» (0+). «Амтатай» состоится в комплексе «Пионер-2» на улице Корабельной.

Напомним, что этот гастрономический фестиваль посвящен кухне из локальных продуктов. Организаторы обещают представить несколько тематических зон – «Байкал», «степь», «тайга», «белая пища», «новая Бурятия».

Так, зону «Байкал» предполагается наполнить поморской кухней республики. В зоне «тайга» кухню постараются сосредоточить на блюдах из дичи, даров леса. В зоне «новая Бурятия» можно попробовать китайскую, грузинскую, корейскую и другую национальную кухню.

Участники слепят и сварят более тысячи бууз. Состоится «Битва шеф-поваров», выступят артисты и т. д. Заявки на участие подали уже более 40 кафе, ресторанов. Прием заявок продолжается.

