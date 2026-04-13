Общество 13.04.2026 в 12:34

Вор в Бурятии обокрал квартиру, взяв ключи под ковриком

Не найдя деньги, он взял банковскую карту
Текст: Елена Кокорина
В полицию Кабанского района Бурятии обратился местный житель с заявлением о квартирной краже. Выяснилось, что днём знакомый мужчина, у которого был доступ к ключам, зашёл в его квартиру, надеясь найти деньги, но не обнаружив там наличных – забрал банковскую карту.

Этой картой он сразу воспользовался в магазине – купил алкоголь, сигареты и другие товары на сумму более 2 300 рублей.

Полицейские быстро нашли и задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель, который не работает и уже был судим за подобные преступления. Ущерб владельцу карты он возместить пока не сумел. Возбуждено уголовное дело.

- Не оставляйте ключи от жилья в доступных местах. Даже знакомые люди могут воспользоваться доверием в корыстных целях. Также не храните банковские карты и пин-коды в открытом доступе, - предостерегли в полиции республики.

Фото: нейросеть

