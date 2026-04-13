В Бурятии сельские депутаты получили прокурорское предупреждение

Прокуратура Хоринского района Бурятии провела проверку, как депутаты сельских поселений соблюдают антикоррупционное законодательство. В ходе разбирательства выяснилось, что некоторые «слуги народа» не предоставили сведения о доходах, расходах и имуществе в случаях, когда сумма расходов за отчётный период превышала их совокупные доходы за три предыдущих года.

Оснований для изъятия имущества в доход государства не нашли, сообщили в прокуратуре республики, но восемь депутатов получили предупреждение. По инициативе прокуратуры для них провели обучающие семинары. На них ещё раз разъяснили требования закона по борьбе с коррупцией.

