Общество 13.04.2026 в 13:01
В Бурятии выявят лучшего мастера-отделочника
В республике пройдет конкурс «Лучший по профессии»
Текст: Петр Санжиев
Второй раз республика организует региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Сейчас мастерство смогут показать повара, ветеринарные фельдшеры, операторы станков с числовым программным управлением, мастера отделочных работ.
Также будет номинация "Второй старт" для участников спецоперации. На региональный этап уже поступают первые заявки. Но надо знать, что к потенциальным участникам предъявляются требования - стаж работы по профессии минимум три года, компания должна быть зарегистрирована в Бурятии и т. д.
Финалы будут в мае, самый последний пройдет 29 мая. Победители поедут на второй, всероссийский, этап. Если там кто-то победит, то получит федеральный приз. Для победителей регионального этапа призов не предусмотрено.
Ценз для зрителей конкурса 0+
Фото: нейросеть
