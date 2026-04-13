Откуда вещички - с банкротства вестимо

Республика Бурятия с 1 апреля вошла в расширяющийся российский проект, призванный облегчить доступ всех желающих к информации о продаже имущества банкротов. Этот проект заключается в создании единой "витрины', где собраны сведения о продаваемом имуществе банкротов.Такой подход удобен. Не надо искать такое имущество по десяткам электронных площадок, где они выставлены на реализацию, - все собрано в одном месте. Сегодня в едином месте находится информация о банкротах Татарстана, Бурятии и ряда других регионов-участников.Но список регионов постоянно расширяется. С 1 апреля помимо Бурятии проект охватил еще восемь регионов. "Посмотреть информацию об имуществе можно бесплатно. Если хотите купить, то надо будет зарегистрироваться", - говорят в УФНС по Бурятии.Доступно более 15 тысяч объектов из регионов-участников проекта - автотранспорт, земельные участки, оборудование, готовый бизнес, дебиторская задолженность... С 2024 года в помощью единой "витрины" успешно продано банкротного имущества на 12 миллиардов рублей.Фото: Номер один