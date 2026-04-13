Улан-удэнский «Водоканал» разыграет 1350 тонн питьевой воды

В этом году улан-удэнский «Водоканал» отмечает 90‑летний юбилей. В честь этого события МУП объявил розыгрыш… питьевой воды.

Всего среди горожан разыграют 90 лотерейных билетов, каждый из них гарантирует 15 тонн воды. На предприятии подчеркнули, что это примерно 30 тысяч стандартных пятилитровых бутылей. Этого запаса хватит на несколько месяцев для семьи из четырех человек.

«Приз – сертификат на 15 тонн воды – будет зачислен на Ваш лицевой счет. Вы сможете: снизить ежемесячные платежи за ХВС, направить сэкономленные средства на другие нужды, поддержать идею рационального потребления», - прокомментировали в «Водоканале».

Участвовать могут все абоненты МУП «Водоканал», которые:

полностью оплатили услуги водоснабжения и водоотведения за апрель 2026 года (оплата должна пройти до 30 апреля);

не имеют задолженности по оплате услуг на момент розыгрыша.

С 15 по 30 апреля в пункте приёма платежей по адресу: ул. Красноармейская, 28 будет располагаться лототрон с юбилейными билетами. Потребители могут лично получить билет после подтверждения оплаты за апрель. Для честного выбора 90 победителей будут использовать генератор случайных чисел.