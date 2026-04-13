В Улан-Удэ ДШИ задирала цены на ИЗО и музыкальное искусство

Прокуратура Советского района Улан-Удэ в ходе проверки в детской школе искусств выявила нарушения при оказании платных образовательных услуг.

Выяснилось, что директор школы с 1 января 2025 года утвердила завышенные тарифы на дополнительные общеобразовательные программы. Так, стоимость обучения по программе «Изобразительное искусство» «задрали» на 535 рублей, а по программе «Музыкальное искусство» – на 621 руб.

«По постановлению прокурора района директор школы привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (завышение регулируемых государством цен на услуги) в виде предупреждения. Также внесено представление об устранении выявленных нарушений закона руководителю комитета по культуре администрации Улан-Удэ», - отметили в надзорном ведомстве.

После вмешательства прокуратуры учреждение произвело перерасчет родителям воспитанников на общую сумму 173 тыс. рублей.