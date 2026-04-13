Общество 13.04.2026 в 15:15
«Мама, ты не отдашь меня обратно?»
Сибирячка судится с бывшим за 10-летнюю дочь, которую у нее забрали в Чечне
Текст: КП-Новосибирск
Жительница Новосибирска пытается через суд вернуть младшую дочь, которую экс-сожитель увез без её согласия из дома бабушки. Свою историю она рассказала КП-Новосибирск.
Елене* сейчас 33 года, а ее дочкам 14 и 10 лет.
- С отцом дочек у нас разница в возрасте 14 лет, в браке мы не были. Мы жили в Чите, оттуда в 2019 году переехали в Новосибирск. Отец девочек уезжал работать на вахту, но денег не привозил домой. В 2022 году мы разошлись с ним, - рассказала КП-Новосибирск Елена, мама девочек.
В 2023 году девочки полетели к бабушке на каникулы в Чечню. Как говорит Елена, оттуда их забрал отец.
- Он сказал, что хочет побыть с ними, обещал привезти обратно к бабушке. Но после того, как забрал дочерей, он перестал выходить на связь. Я обращалась в правоохранительные органы, но толку не было. В итоге подала в суд, — говорит женщина.
Во время разбирательств была проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Эксперты пришли к выводам, что отец девочек «реализует авторитарный стиль воспитания без учета мнения и интересов детей, не в полной мере понимает их потребности в сфере семейных отношений».
- В связи с выраженной эмоциональной привязанностью одной сестры к другой их разделение по месту постоянного проживания не отвечает интересам психического здоровья и нравственного развития детей и категорически не рекомендуется, - говорится в одном из заключений.
В итоге, суд принял другое решение: старшая дочка должна жить с мамой, а младшую оставили с отцом.
Елена со старшей дочкой вернулась в Новосибирск и продолжила борьбу. Она подала иск на определение места жительства.
- Я никогда не видела дочку в таком состоянии. Она рассказывала, что отец не работал, вещи они носили от каких-то двоюродных сестер, купить он продукты не мог, жили в одном доме со всеми родственниками, а там унитаза даже не было! - пересказывает слова дочери сибирячка.
Елена приезжала в Чечню к младшей дочери, но, по ее словам, увидеться им не давали.
- Я поехала в деревню, где жила дочка, попросила знакомого помочь мне забрать ее со школы. Когда дочка увидела меня, то очень обрадовалась, но была напугана, - описывает ситуацию Елена. – Мы прилетели в Москву, нас задержали полицейские, потому что ее отец написал заявление в полицию. Я написала объяснительную, и мы вернулись в Новосибирск. Дочка морально очень подавлена, обнимает меня и постоянно спрашивает: «Мама, ты меня не отдашь? Мама, ты меня обратно не отвезешь?». Кроме этого, она приехала с вшами!
Как говорит адвокат Елены, сейчас они будут добиваться того, чтобы ребенка оставили с мамой в Новосибирске.
- Девочке 10 лет, и важно, чтобы она выступила в суде. В Чечню был отправлен судебный запрос, и производство на время приостановили. Так как ребенок сейчас в Новосибирске, мы подали ходатайство, чтобы дело возобновили и девочку выслушали во время заседания, - рассказала КП-Новосибирск адвокат Елены.
*имя изменено
Елене* сейчас 33 года, а ее дочкам 14 и 10 лет.
- С отцом дочек у нас разница в возрасте 14 лет, в браке мы не были. Мы жили в Чите, оттуда в 2019 году переехали в Новосибирск. Отец девочек уезжал работать на вахту, но денег не привозил домой. В 2022 году мы разошлись с ним, - рассказала КП-Новосибирск Елена, мама девочек.
В 2023 году девочки полетели к бабушке на каникулы в Чечню. Как говорит Елена, оттуда их забрал отец.
- Он сказал, что хочет побыть с ними, обещал привезти обратно к бабушке. Но после того, как забрал дочерей, он перестал выходить на связь. Я обращалась в правоохранительные органы, но толку не было. В итоге подала в суд, — говорит женщина.
Во время разбирательств была проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Эксперты пришли к выводам, что отец девочек «реализует авторитарный стиль воспитания без учета мнения и интересов детей, не в полной мере понимает их потребности в сфере семейных отношений».
- В связи с выраженной эмоциональной привязанностью одной сестры к другой их разделение по месту постоянного проживания не отвечает интересам психического здоровья и нравственного развития детей и категорически не рекомендуется, - говорится в одном из заключений.
В итоге, суд принял другое решение: старшая дочка должна жить с мамой, а младшую оставили с отцом.
Елена со старшей дочкой вернулась в Новосибирск и продолжила борьбу. Она подала иск на определение места жительства.
- Я никогда не видела дочку в таком состоянии. Она рассказывала, что отец не работал, вещи они носили от каких-то двоюродных сестер, купить он продукты не мог, жили в одном доме со всеми родственниками, а там унитаза даже не было! - пересказывает слова дочери сибирячка.
Елена приезжала в Чечню к младшей дочери, но, по ее словам, увидеться им не давали.
- Я поехала в деревню, где жила дочка, попросила знакомого помочь мне забрать ее со школы. Когда дочка увидела меня, то очень обрадовалась, но была напугана, - описывает ситуацию Елена. – Мы прилетели в Москву, нас задержали полицейские, потому что ее отец написал заявление в полицию. Я написала объяснительную, и мы вернулись в Новосибирск. Дочка морально очень подавлена, обнимает меня и постоянно спрашивает: «Мама, ты меня не отдашь? Мама, ты меня обратно не отвезешь?». Кроме этого, она приехала с вшами!
Как говорит адвокат Елены, сейчас они будут добиваться того, чтобы ребенка оставили с мамой в Новосибирске.
- Девочке 10 лет, и важно, чтобы она выступила в суде. В Чечню был отправлен судебный запрос, и производство на время приостановили. Так как ребенок сейчас в Новосибирске, мы подали ходатайство, чтобы дело возобновили и девочку выслушали во время заседания, - рассказала КП-Новосибирск адвокат Елены.
*имя изменено