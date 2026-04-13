В Улан-Удэ добровольцы, полиция и спасатели объединятся на учениях «ЛизаАлерт»

На Верхней Березовке в Улан-Удэ 18 апреля состоятся весенние полевые учения поискового отряда «ЛизаАлерт». Добровольцы будут оттачивать навыки поиска и спасения потерявшихся людей совместно с представителями МВД и БРПСС.

Участники отработают ключевые этапы поиска: ориентирование на местности, работу в группах, взаимодействие служб и алгоритмы реагирования в условиях ограниченного времени.

«Учения моделируют реальные ситуации, с которыми отряд сталкивается в сезон активных поисков. Новички в связке с опытными поисковиками научатся правильно действовать в сложных ситуациях. В формате живого общения поделимся опытом и ответим на все интересующие вопросы», - отметили в отряде.

Для участия желающим необходимо пройти регистрацию по этой ссылке: https://forms.yandex.ru/u/69ce668c90fa7ba13b574276

Возрастное ограничение 18+