Улан-удэнец украл велосипед, чтобы порадовать своего сына

В Улан-Удэ сотрудники полиции оперативно раскрыли кражу велосипеда, о которой заявила 45-летняя горожанка.

- Вечером сын заявительницы оставил велосипед возле магазина, где работает его мать, не воспользовавшись противоугонными средствами. Спустя некоторое время транспортное средство пропало. Ущерб от происшествия составил 8 тысяч рублей. В ходе расследования было установлено, что мимо проходил 40-летний ранее не судимый житель города. Он заметил оставленный без присмотра велосипед и похитил его, пояснив позже, что хотел порадовать своего ребёнка, - сообщили в полиции республики.

Похищенный велик изъяли и вернули владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Фото: нейросеть