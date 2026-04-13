На реках Улан-Удэ начал рушиться лед

На отдельных участках рек Улан-Удэ уже рушится лед. При этом заторы не зафиксированы, отметили в Бурятском ЦГМС.

Для подготовки к весеннему паводку специалисты провели ледорезные работы на реке Селенге в районе железнодорожного моста в микрорайоне Мостовой и на участке от СНТ «Академия» до села Ошурково.

Также организована проверка готовности органов управления городского звена ТП РСЧС к предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период.

«На случай чрезвычайных ситуаций подготовлены запасы материально-технических средств, инертных материалов, средств для обеззараживания территорий», - сообщила главный специалист Управления гражданской защиты Комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности Виктория Карпова.