В Улан-Удэ без холодной воды останутся 17 тысяч абонентов

В Улан-Удэ состоится массовое отключение холодной воды, под которое попадает более 17 тысяч абонентов. Блага цивилизации не будет с 22:00 17 апреля до 10:00 18 апреля.

Причина тому – технологическое присоединение Центра креативных индустрий. На улице Хоца‑Намсараева, 7 пройдет плановая врезка двух задвижек на водопроводной сети.

«Рекомендуем заранее сделать запас питьевой и технической воды на период отключения. А также проверить состояние домашних накопительных ёмкостей (если они есть). И по возможности запланировать бытовые нужды, требующие воды, до или после периода отключения», - прокомментировали в МУП «Водоканал».

Телефон аварийно-диспетчерской службы: 44-00-00 (круглосуточно).

