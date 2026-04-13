13.04.2026 в 17:25
В Бурятии пьяный подросток угнал из соседского гаража мотоцикл
Полицейские задержали его по горячим следам
Текст: Елена Кокорина
В полицию Закаменского района Бурятии обратилась 43-летняя женщина. С заявлением о краже мотоцикла, стоимостью 60 тысяч рублей.
- Выяснилось, что ночью 15-летний пьяный подросток пробрался во двор, разбил окно, сломал замок на гараже и угнал мотоцикл. Хозяева слышали, как лаяла собака, но не обратили на это внимания. Они подумали, что шум доносится из соседнего кафе, - рассказали в МВД республики.
Подозреваемого быстро нашли и задержали. Оказалось, что он уже состоял на учёте в полиции. Возбуждено уголовное дело. Мотоцикл вернули владельцу.
Фото: МВД РБ
