Общество 24.05.2026 в 10:07

В Бурятии пострадавших от паводка людей переправляют и обеспечивают продуктами

Из джидинских сел эвакуируют детей и беременных женщин
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии пострадавших от паводка людей переправляют и обеспечивают продуктами
Фото: администрация Джидинского района

В Джидинском районе Бурятии спасатели БРПСС оказывают помощь жителям, пострадавшим от паводка. Напомним, там подтопило дорогу на подъезде к мосту через реку Джида. Дежурство организовали в селах Тохой и Оёр – людей переправляли, а также снабжали продуктами и предметами первой необходимости.

Накануне специалисты перевезли на аэролодке через Джиду 12 человек, в том числе одного ребенка и одного человека, нуждавшегося в скорой медицинской помощи. Также доставлен груз в виде продуктов питания и корма для животных общим весом 200 кг. Работа продолжается, заключили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

В районе продолжает действовать режим повышенной готовности. Из села Армак эвакуировали беременную женщину.

«Что касается размыва подъезда к временному Нюгуйскому мосту, подрядная организация планирует завезти инертные материалы, и после снижения уровня воды подъезд будет восстановлен. Пантонная переправа, ведущая к селу Зарубино, временно приостановила работу», - прокомментировали в райадминистрации.

От села Нижний Торей до Петропавловки наблюдается понижение уровня воды. В то же время, на участке от Петропавловки и ниже по течению русла реки зафиксировано повышение уровня воды.

В ближайшие сутки ожидается снижение уровня воды в реке Джида.

 

Теги
паводок джида

Все новости

В Бурятии пострадавших от паводка людей переправляют и обеспечивают продуктами
24.05.2026 в 10:07
В Улан-Удэ «Крузак» влетел в дом
24.05.2026 в 09:50
Управляшки в Улан-Удэ берут под контроль
24.05.2026 в 08:00
В Бурятии каменные пирамидки несут смерть краснокнижному зверьку
24.05.2026 в 07:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 24 мая 2026 года
24.05.2026 в 06:02
Зурхай на воскресенье, 24 мая
24.05.2026 в 06:02
Глава Бурятии рассказал о ситуации в Джидинском районе
23.05.2026 в 17:37
В Улан-Удэ обсудили развитие народных художественных промыслов
23.05.2026 в 17:19
В Забайкалье осудили интернациональную бригаду «золотых» контрабандистов
23.05.2026 в 13:27
В Бурятии по факту ДТП с двумя грузовиками возбудили уголовное дело
23.05.2026 в 13:06
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 мая

Читайте также
Управляшки в Улан-Удэ берут под контроль
Жители города добились перерасчета завышенных тарифов
24.05.2026 в 08:00
В Бурятии каменные пирамидки несут смерть краснокнижному зверьку
Туристы разрушает среду обитания эндемика, который не встречается больше нигде
24.05.2026 в 07:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 24 мая 2026 года
Астрологические советы для каждого знака зодиака
24.05.2026 в 06:02
Зурхай на воскресенье, 24 мая
Восьмой лунный день
24.05.2026 в 06:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru