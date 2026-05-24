В Бурятии пострадавших от паводка людей переправляют и обеспечивают продуктами

В Джидинском районе Бурятии спасатели БРПСС оказывают помощь жителям, пострадавшим от паводка. Напомним, там подтопило дорогу на подъезде к мосту через реку Джида. Дежурство организовали в селах Тохой и Оёр – людей переправляли, а также снабжали продуктами и предметами первой необходимости.

Накануне специалисты перевезли на аэролодке через Джиду 12 человек, в том числе одного ребенка и одного человека, нуждавшегося в скорой медицинской помощи. Также доставлен груз в виде продуктов питания и корма для животных общим весом 200 кг. Работа продолжается, заключили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

В районе продолжает действовать режим повышенной готовности. Из села Армак эвакуировали беременную женщину.

«Что касается размыва подъезда к временному Нюгуйскому мосту, подрядная организация планирует завезти инертные материалы, и после снижения уровня воды подъезд будет восстановлен. Пантонная переправа, ведущая к селу Зарубино, временно приостановила работу», - прокомментировали в райадминистрации.

От села Нижний Торей до Петропавловки наблюдается понижение уровня воды. В то же время, на участке от Петропавловки и ниже по течению русла реки зафиксировано повышение уровня воды.

В ближайшие сутки ожидается снижение уровня воды в реке Джида.