Общество 24.05.2026 в 10:27
Телевышка в Улан-Удэ окрасится в оранжевый цвет
В городе впервые пройдет акция в честь Дня пропавших детей
Текст: Карина Перова
Улан-Удэ впервые присоединится к всероссийской акции, приуроченной к Международному дню пропавших детей. Вечером 24 и 25 мая радиотелевизионная вышка на улице Бабушкина засияет оранжевым цветом – цветом надежды и добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
«Несколько часов оранжевое зарево среди тёмного неба, как символ веры и поддержки, будет напоминать обо всех ненайденных детях, поиски которых не прекращаются», - прокомментировали в отряде ЛизаАлерт Республики Бурятия.
Увидеть оранжевую подсветку можно будет 24 и 25 мая с 21:30 до 00:00.