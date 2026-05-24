Общество 24.05.2026 в 10:27

Телевышка в Улан-Удэ окрасится в оранжевый цвет

В городе впервые пройдет акция в честь Дня пропавших детей
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

Улан-Удэ впервые присоединится к всероссийской акции, приуроченной к Международному дню пропавших детей. Вечером 24 и 25 мая радиотелевизионная вышка на улице Бабушкина засияет оранжевым цветом – цветом надежды и добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Несколько часов оранжевое зарево среди тёмного неба, как символ веры и поддержки, будет напоминать обо всех ненайденных детях, поиски которых не прекращаются», - прокомментировали в отряде ЛизаАлерт Республики Бурятия.

Увидеть оранжевую подсветку можно будет 24 и 25 мая с 21:30 до 00:00.

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
