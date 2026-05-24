Общество 24.05.2026 в 12:01

Центр креативных индустрий в Улан-Удэ готов на 75%

Ход строительства проинспектировала Эльвира Нургалиева
Текст: Карина Перова
Фото: правительство Бурятии

Накануне заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева и глава Бурятии Алексей Цыденов посетили строящийся в Улан-Удэ Центр креативных индустрий по улице Хоца Намсараева, 7.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на сегодняшний день готовность шестиэтажного здания составляет 75%. На площадке ведутся работы по устройству фасада, кирпичной кладке стен и перегородок, прокладке электроснабжения и сантехнических коммуникаций, отделочные работы и другие.

Эльвира Нургалиева подчеркнула, что на каждом этаже важно предусмотреть общественные и коворкинг-пространства, которые смогут привлекать молодых предпринимателей, различные творческие команды.

«Это не должна быть просто нарезка отдельных площадей. Центр должен работать как кампус и открытое городское пространство – место, где можно не только приобрести продукт, но и вовлечься в творческую среду, посетить мастерские, получить новые знания и стать частью креативного сообщества», — отметила чиновница.

