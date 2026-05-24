В Бурятии с 1 июня повысятся пенсии

С 1 июня 2026 года в России прибавку к пенсии получат граждане, которым в мае исполнилось 80 лет, была установлена первая группа инвалидности, а также пенсионеры, которые в мае подали заявление о перерасчете в связи с появлением нетрудоспособных иждивенцев. Как сообщает информационный портал «РИА-Новости», пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в мае, получат автоматически удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии, которая составит 19 169,38 рублей, а также надбавку на уход в размере 1 413,86 рублей. Общий прирост составит 10 998,55 рублей.

Пенсионерам, которым в мае впервые была установлена первая группа инвалидности, фиксированная выплата также будет удвоена до 19 169,38 рублей, а надбавка на уход будет назначена автоматически на основании данных медико-социальной экспертизы.

Пенсионеры, подавшие в мае заявление о перерасчете в связи с появлением нетрудоспособных иждивенцев, получат прибавку за каждого иждивенца в размере трети фиксированной выплаты, то есть 3194,90 рублей. Учитывается до трех иждивенцев, максимальная прибавка может достичь 9584,70 рублей. К нетрудоспособным иждивенцам относятся дети младше 18 лет, студенты очной формы до 23 лет, дети–инвалиды, а также другие нетрудоспособные члены семьи.

Неработающие пенсионеры, проживающие в сельской местности, у которых в мае подтвержден стаж не менее 30 лет работы по профессиям из правительственного перечня, получат повышение фиксированной выплаты на 25%, что в 2026 году составит 2396,17 рублей. Если сведения о стаже уже есть в системе персонифицированного учета, перерасчет пройдет без заявления. В противном случае потребуется обратиться в Социальный фонд с трудовой книжкой и архивными справками.