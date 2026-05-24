В Бурятии бензин на заправках есть

В России наблюдаются признаки напряженности на рынке топлива, связанные с ростом спроса перед высоким сезоном (рост туристических автомобильных поездок и завершение посевной), простоями нефтеперерабатывающих заводов (в том числе из-за атак БПЛА в 2025-2026 гг.) и ограничениями на бирже. Несмотря на локальные сложности в отдельных регионах, эксперты не ожидают повторения масштабного топливного кризиса осени 2025 года.

В Бурятии, по словам бывшего генерального директора АО «Бурятгаз» Игоря Бобкова, опасений по поводу перебоев с поставками бензина марки АИ-95 пока нет. Он отметил: республике повезло с тем, что рядом расположено такое крупное предприятие, как Ангарская нефтехимическая компания, обладающая избыточными мощностями и экспортирующая нефтепродукты в Монголию.

После запрета экспорта в апреле (кроме поставок в Монголию), предприятие переориентировало часть продукции на внутренний рынок. Бобков также подчеркнул, что планирование поставок для Иркутской области и Бурятии традиционно осуществляется с учетом обеспечения бесперебойных поставок для автомобилистов республики. «Без топлива мы не останемся», - заверил он.

Между тем, как сообщает «Коммерсант», ситуация на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с апреля 2026 года, когда участились случаи приостановки НПЗ на ремонты в центральной части России, характеризовалась сокращением продаж бензина и падением объемов реализации с НПЗ до минимумов с осени 2025 года. Для предотвращения резкого роста цен биржа ужесточила лимиты. Аналитики также сообщают о локальных нехватках бензина АИ-95 перед началом высокого сезона. Среди регионов, где отмечаются сложности, были упомянуты Крым и Рязанская область.