Что делать при укусе клеща

«Сейчас сезон клещей, я всё время на даче. Если вдруг укусит, что делать и куда бежать?» Елена Раднаевна, г. Улан-Удэ.

Сезон активности клещей в Бурятии уже начался, и тема действительно важная. Главное, что нужно запомнить: при укусе паниковать не стоит, но действовать нужно быстро и правильно. Медицинская помощь в таких случаях оказывается бесплатно по полису ОМС.

Первым делом необходимо как можно скорее удалить клеща. Чем дольше он остается на коже, тем выше риск заражения. Лучше сразу обратиться в травмпункт — там это сделают профессионально и безопасно. Если же возможности поехать к врачу нет, можно снять клеща самостоятельно пинцетом или специальным клещевёртом из аптеки. Захватывать его нужно как можно ближе к хоботку (то есть к коже) и аккуратно выкручивать плавными вращательными движениями, без резких рывков. Ранку после удаления обрабатывают антисептиком — спиртом, хлоргексидином или йодом.

Даже если вы справились сами, обращение к врачу обязательно. В Улан-Удэ для этого работает приемное отделение Республиканской клинической инфекционной больницы на улице Пирогова, 9а. В районах Бурятии можно обратиться в фельдшерско-акушерский пункт, поликлинику центральной районной больницы или вызвать скорую помощь.

Живого и неповрежденного клеща имеет смысл сдать на анализ — так вы узнаете, был ли он переносчиком энцефалита или боррелиоза. В Улан-Удэ исследования проводят в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» (ул. Ключевская, 45б, будни с 8:30 до 16:45) и в РКБ им. Семашко.

Если вы не привиты от клещевого энцефалита, то экстренную профилактику — введение иммуноглобулина — нужно успеть сделать в первые 72 часа после укуса. Что касается антибиотиков от боррелиоза, их назначение — исключительно врачебное решение, не занимайтесь самолечением.

После укуса внимательно следите за своим состоянием. Повышение температуры, головная боль, ломота в теле, а особенно кольцевидное покраснение на месте укуса — повод немедленно обратиться к врачу.

