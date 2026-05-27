Светофор на проспекте Строителей будет работать по-новому

В Улан-Удэ на перекрёстке проспекта Строителей и улицы Калашникова изменится режим работы светофора, сообщили в Комитете по транспорту. По-новому он заработает уже с 28 мая. В ведомстве считают, что это поможет в борьбе с пробками.

Главное нововведение в том, что время для поворота налево с проспекта Строителей на улицу Калашникова при движении от КСК увеличат на 24 секунды.

Переход по пешеходным переходам будет происходить поэтапно, а не в рамках одного цикла, как ранее. В районе дома №14 по улице Калашникова пешеходы смогут переходить дорогу во второй фазе, в одно время с разрешающим движение прямо по проспекту Строителей сигналом светофора.

- Двум «зебрам» через сам проспект и в районе дома № 20 светофор будет гореть зеленым в одно время с разрешающим сигналом для поворота с Калашникова направо и с проспекта – налево. Раньше, чтобы пропустить пешеходов, движение транспорта на перекрёстке полностью останавливалось. Новая схема позволит повысить пропускную способность как автомобилей, так и пешеходов, при этом общая продолжительность цикла светофора останется прежней, - отметили в Комитете по транспорту.

Фото: Комитет по транспорту