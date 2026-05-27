Север Бурятии посетила «Ледяная женщина»

В Бурятию прибыла параспортсменка, путешественница, инструктор по зимнему плаванию и закаливанию, участница и призер чемпионатов и кубка мира по зимнему плаванию Шолпан Зиганшина.

В 2019 году «ледяная женщина» проплыла Арктический километр в Баренцевом море и совершила подледный проныр в озере Байкал на 10 метров без экипировки и с задержкой дыхания. Температура воздуха тогда была -25 градусов, а воды – всего 3. Также путешественница совершала восхождение в горы на высоту более 3000 метров и участвовала в фотоссесиях купания в снегу и ледяной воде с сорокаградусный мороз.

Спортсменка уже совершила серию заплывов в Северобайкальске. Шолпан Зиганшина приглашает горожан на встречу и мастер-класс. Мероприятия пройдут в Центральной городской библиотеке:

с детьми – 28 мая в 13:00;

с взрослыми – 29 мая в 17:00.

На встречах она расскажет о том, что такое холод и зимнее закаливание, о технике безопасности и способах выживания в холодовой среде, туризме и путешествиях по России.

«Желающих приглашаю на индивидуальные тренировки по зимнему закаливанию. Мы познакомимся, пройдём необходимое тестирование, и освоим теорию. Затем, на практике, на берегу Байкала сделаем первое окунание индивидуально или в группе», - сказала Шолпан Зиганшина.

Возрастное ограничение 6+