Бастрыкин взял на контроль дело о нападении подростков на мужчину в Улан-Удэ

В центральном аппарате СК России взяли на контроль дело о нападении группы подростков на мужчину в Улан-Удэ. Напомним, несовершеннолетние гнались за горожанином и кидали в него камни.

Юноши, используя травмоопасные предметы, на почве незначительного повода напали на ранее им незнакомого прохожего. Также они повредили камнями припаркованные рядом автомобили.

В СУ СКР по Бурятии по данному факту завели уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального Следкома Евгению Лагацкому представить доклад о ходе расследования и об установленных обстоятельствах.