29.05.2026 в 09:45

В Новосибирске детям запретили покупать бензин и растворители

Депутаты опасаются поджогов госучреждений
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»
Депутаты заксобрания Новосибирской области приняли сразу в двух чтениях законопроект о запрете розничной продажи бензина, дизеля и лакокрасочных материалов несовершеннолетним. Решение принято на парламентской сессии 28 мая, сообщает «Коммерсантъ».

Изменения вносятся в региональный закон «О защите прав детей». Теперь несовершеннолетние не смогут самостоятельно приобрести автомобильный бензин, дизельное топливо, органические растворители, а также лаки, краски и эмали. Исключение сделано лишь для подростков старше 16 лет, у которых уже есть водительские удостоверения. 

Как пояснил областной прокурор Александр Бучман, инициатива продиктована участившимися случаями вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность. Речь идет о поджогах имущества с использованием легковоспламеняющихся жидкостей. Кроме того, мера призвана предотвратить дорожно-транспортные происшествия: дети не смогут заправлять транспортные средства самостоятельно.

Ограничения на продажу топлива уже действуют в Волгоградской, Пензенской, Вологодской, Ярославской и Ленинградской областях, Приморском крае, Татарстане и Чувашии. С 1 сентября 2026 года аналогичные правила вступят в силу в Московской и Астраханской областях, а также в Забайкальском крае.

