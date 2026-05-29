Общество 29.05.2026 в 09:45
В Новосибирске детям запретили покупать бензин и растворители
Депутаты опасаются поджогов госучреждений
Текст: Иван Иванов
Депутаты заксобрания Новосибирской области приняли сразу в двух чтениях законопроект о запрете розничной продажи бензина, дизеля и лакокрасочных материалов несовершеннолетним. Решение принято на парламентской сессии 28 мая, сообщает «Коммерсантъ».
Изменения вносятся в региональный закон «О защите прав детей». Теперь несовершеннолетние не смогут самостоятельно приобрести автомобильный бензин, дизельное топливо, органические растворители, а также лаки, краски и эмали. Исключение сделано лишь для подростков старше 16 лет, у которых уже есть водительские удостоверения.
Как пояснил областной прокурор Александр Бучман, инициатива продиктована участившимися случаями вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность. Речь идет о поджогах имущества с использованием легковоспламеняющихся жидкостей. Кроме того, мера призвана предотвратить дорожно-транспортные происшествия: дети не смогут заправлять транспортные средства самостоятельно.
Ограничения на продажу топлива уже действуют в Волгоградской, Пензенской, Вологодской, Ярославской и Ленинградской областях, Приморском крае, Татарстане и Чувашии. С 1 сентября 2026 года аналогичные правила вступят в силу в Московской и Астраханской областях, а также в Забайкальском крае.
