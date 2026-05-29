В Улан-Удэ оборудуют пандус у «Спутника»

В марте представитель «Народного фронта», инвалид-колясочник Эдуард Баторов вместе с прокуратурой Советского района оценивал и проверял доступность городской среды в центре Улан-Удэ. Он наглядно показал, насколько сложно передвигаться по пандусу на подъеме от улицы Ленина к площади Советов и в других оживленных местах.

Такая демонстрация дала свои плоды – надзорные органы обратили внимание на проблему.

«В апреле было вынесено судебное решение. По нему администрация города должна обустроить пандус по одной стороне и привести в нормативный вид второй. Дан срок – 2 года», - прокомментировали в ОНФ по Бурятии.

Перечень объектов, нуждающихся в реконструкции, направили в прокуратуру весной. После внесенных представлений уже обустроили дополнительный пандус возле здания банка по улице Коммунистическая.

«По информации городского комитета по строительству, по пандусу напротив здания Арбитражного суда (ул. Коммунистическая, 51) готовится проектно-сметная документация. Запланировано устройство пандуса и у магазина «Спутник» (ул. Ербанова, 20) – определяется сметная стоимость. Объекты по ул. Борсоева, 23-27 (магазин «Абсолют») и с торца дома ул. Ербанова, 1 комитет обязался обследовать на предмет нормативности и подготовить ПСД в случае выявления несоответствий», - заключили в Народном фронте.