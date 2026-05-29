Общество 29.05.2026 в 09:54

Работники сотовой связи в Улан-Удэ спасли студентку от мошенников

Благодаря им она сохранила 110 тысяч рублей
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ бдительность работников сотовой связи спасла девушку от потери 110 тысяч рублей. За это полицейские вручили им благодарность.

26 мая 19-летней студентке позвонили со службы доставки, сообщив, что на ее имя поступил заказ, поэтому нужно продиктовать код из смс. Следом начали звонить со службы безопасности Минцифры России, сказав, что ее Госуслуги взломаны, а на её имя выписана доверенность. Мошенники убедили девушку в необходимости срочно аннулировать документ и защитить свои банковские счета.

- Под диктовку мошенников потерпевшая сняла с кредитной карты 110 000 рублей и отправилась в салон сотовой связи, чтобы перевести их на «безопасный счёт» через терминал. Находясь на постоянной связи с преступниками, девушка подошла к платёжному терминалу. Сотрудники салона заподозрили неладное, так как взволнованная девушка постоянно общалась по телефону с кем-то, кто давал ей инструкции и вызвали полицию. Когда мошенники начали торопить девушку и велели ей уходить, она забрала паспорт и направилась к выходу, где её уже ждали сотрудники правоохранительных органов, - рассказали в МВД республики.

Полицейские попросили завершить звонок и объяснили, что она стала жертвой классической схемы телефонного мошенничества. Благодаря и бдительности персонала и оперативным действиям полиции материальный ущерб был полностью предотвращён.

- Стоит отметить, что данный салон связи под руководством директора Алены Савкиной является примером эффективной профилактики подобных преступлений. Благодаря инструктажу сотрудников и взаимодействию с правоохранительными органами, за последнее время именно в этой точке было пресечено уже шесть попыток мошеннических действий, - добавили в полиции.

Фото: МВД РБ

