Общество 29.05.2026 в 10:47

Встреча на сайте знакомств обернулась для жительницы Бурятии долгом в 400 тысяч

Женщина втянула в мошеннический обман и свою подругу
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии жительница Кабанского района лишилась почти 400 тысяч рублей, пытаясь заработать на инвестициях по совету нового знакомого. Накануне она обратилась с заявлением в отдел полиции.

- Всё началось со знакомства на сайте, где мужчина рассказал ей о дополнительном доходе от торговли на бирже и предложил попробовать себя в инвестициях. Вскоре с женщиной связался «специалист», который подробно объяснил схему работы и дал инструкции по скачиванию приложений для торговли, - рассказали в полиции республики.

Женщина зарегистрировалась на платформе, внесла первые деньги, а потом под давлением куратора, обещавшего более крупную прибыль, начала увеличивать сумму вложений. Ей демонстрировали фиктивный, растущий баланс, уверяя, что на счёте уже лежат тысячи долларов. Когда же она решила вывести деньги, мошенники наплели о возникшей допущенной ошибке и попросили привлечь для проведения операции третье лицо с хорошей кредитной историей.

- Для этого заявительница уговорила свою знакомую оформить кредит на 400 тысяч рублей и перевести деньги ей. Далее, следуя указаниям злоумышленников, женщины переводили средства между различными банковскими счетами. Однако вывести обещанную прибыль так и не удалось. Когда мошенники в очередной раз потребовали найти нового человека для взятия кредита заявительница осознала, что стала жертвой обмана, - добавили в полиции.

Фото: нейросеть

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
