Семья из Бурятии перевернула свою жизнь на московском проекте

С 24 по 28 мая в Московской области прошла необычная семейная смена Всероссийского проекта «Наоборот: семейный эксперимент». Бурятию там достойно представили учитель русского языка и литературы Бургуйской школы Закаменского района Соелма Гомбоева и ее сын Санпил.

Как сообщили в группе Закаменского района, чтобы попасть в число 80-ти сильнейших семейных команд со всей страны, им пришлось подготовить яркую видеовизитку. Главная фишка проекта — «обмен ролями». На пять дней привычный уклад перевернулся с ног на голову: дети взяли на себя взрослые обязанности, такие как, планирование бюджета, организацию быта, принятие ответственных решений, а родители снова окунулись в беззаботное детство – посещали занятия, выполняли домашку и следовали указаниям своих юных опекунов.

- Проект полностью изменил мой взгляд на наши отношения с сыном. Я вжилась в роль ученицы экспериментального 12 класса, а Санпил стал серьёзным и увлечённым инженером в цеху. Самое сильное впечатление – это наши вечерние разговоры: я рассказывала про эмпатию и новые знания на лекциях, а он с горящими глазами про чертежи и механизмы. Этот эксперимент построил между нами настоящий мостик понимания, - поделилась эмоциями Соелма Гомбоева.

Организаторами проекта выступили Российский детско-юношеский центр при поддержке Министерства просвещения РФ. По итогам смены будут подготовлены методические рекомендации для других семей, которые хотят наладить гармоничные отношения между детьми и родителями.

Фото: Администрация Закаменского района