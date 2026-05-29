Общество 29.05.2026 в 11:17

Семья из Бурятии перевернула свою жизнь на московском проекте

Учительница с сыном приняли участие во Всероссийском проекте «Наоборот»
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Семья из Бурятии перевернула свою жизнь на московском проекте

С 24 по 28 мая в Московской области прошла необычная семейная смена Всероссийского проекта «Наоборот: семейный эксперимент». Бурятию там достойно представили учитель русского языка и литературы Бургуйской школы Закаменского района Соелма Гомбоева и ее сын Санпил.

Как сообщили в группе Закаменского района, чтобы попасть в число 80-ти сильнейших семейных команд со всей страны, им пришлось подготовить яркую видеовизитку. Главная фишка проекта — «обмен ролями». На пять дней привычный уклад перевернулся с ног на голову: дети взяли на себя взрослые обязанности, такие как, планирование бюджета, организацию быта, принятие ответственных решений, а родители снова окунулись в беззаботное детство – посещали занятия, выполняли домашку и следовали указаниям своих юных опекунов.

- Проект полностью изменил мой взгляд на наши отношения с сыном. Я вжилась в роль ученицы экспериментального 12 класса, а Санпил стал серьёзным и увлечённым инженером в цеху. Самое сильное впечатление – это наши вечерние разговоры: я рассказывала про эмпатию и новые знания на лекциях, а он с горящими глазами про чертежи и механизмы. Этот эксперимент построил между нами настоящий мостик понимания, - поделилась эмоциями Соелма Гомбоева.

Организаторами проекта выступили Российский детско-юношеский центр при поддержке Министерства просвещения РФ. По итогам смены будут подготовлены методические рекомендации для других семей, которые хотят наладить гармоничные отношения между детьми и родителями.

Фото: Администрация Закаменского района

Все новости

В Улан-Удэ лама освятил чертово колесо
29.05.2026 в 12:21
Энергетики «Россети Сибирь» направят на ремонт сетей в Заиграевском районе Бурятии 23,5 миллиона рублей
29.05.2026 в 12:15
В Бурятии прокуратура через суд заставила энергетиков отремонтировать сети в СНТ
29.05.2026 в 12:00
Семья из Бурятии перевернула свою жизнь на московском проекте
29.05.2026 в 11:17
В Бурятии семьям погибших работников «Ирокинды» выплатят 12 миллионов рублей
29.05.2026 в 11:16
В Бурятии гаишники устроили погоню за пьяным мотоциклистом без прав
29.05.2026 в 11:05
Встреча на сайте знакомств обернулась для жительницы Бурятии долгом в 400 тысяч
29.05.2026 в 10:47
В Улан-Удэ подросток залез на вершину старого Селенгинского моста
29.05.2026 в 10:30
Житель Бурятии 6 лет «сидел» на нефрите
29.05.2026 в 10:18
В селе Бурятии школьницы самостоятельно потушили пожар
29.05.2026 в 10:05
ЗУРХАЙ
с 27 мая по 2 июня

Читайте также
В Улан-Удэ лама освятил чертово колесо
Аттракцион в «сотых» готовят к официальному открытию
29.05.2026 в 12:21
В Бурятии прокуратура через суд заставила энергетиков отремонтировать сети в СНТ
Дачники жаловались на постоянные отключения света, а компания планировала работы только на 2027 год
29.05.2026 в 12:00
В Бурятии семьям погибших работников «Ирокинды» выплатят 12 миллионов рублей
Детям погибших также назначены ежемесячные выплаты
29.05.2026 в 11:16
Встреча на сайте знакомств обернулась для жительницы Бурятии долгом в 400 тысяч
Женщина втянула в мошеннический обман и свою подругу
29.05.2026 в 10:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru