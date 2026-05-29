В нацпарке Бурятии расцвело миниатюрное чудо

Цветущую фиалку Александрова сфотографировали в Тункинском нацпарке. Это миниатюрное чудо природы, укрытое среди живописных пейзажей Тункинского национального парка, расцвело, чтобы подарить нам свою утонченную красоту.

- Этот неприхотливый травянистый многолетник, несмотря на свой скромный размер, обладает завораживающей изящностью. Его прямостоячие цветоносы, увенчанные белоснежными, нежными цветками, возвышаются над розетками овальных, сердцевидных листьев. Лепестки, украшенные еле заметными фиолетовыми прожилками, придают каждому цветку особую уникальность. Фиалка Александрова предпочитает влажные уступы скал, галечники у рек, опушки лесов и даже открытые участки среди гор. Она не боится как тени, так и солнечного света, что позволяет ей занимать самые разнообразные ниши в экосистеме парка, - отметили в Тункинском нацпарке.

Пик цветения этой фиалки приходится на вторую половину мая. Это короткий, но невероятно волшебный период, когда природа дарит нам такие нежные и хрупкие презенты, добавили в нацпарке.

Фото: нейросеть