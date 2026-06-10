Экс-чиновник из Бурятии получил срок за восемь непригодных «сиротских квартир»

Истории жилья для сирот из середины нулевых уже успели подзабыться. Тем не менее в свое время они были очень громкими. Из-за некачественного строительства немало чиновников лишились кресел и даже попали под уголовные дела. Однако еще не все «сиротские истории» ушли в прошлое – отголоски тех времен звучат и сейчас в виде приговоров в стенах залов судебных заседаний Бурятии. Недавно, к примеру, свой приговор получил бывший начальник Управления капитального строительства республики, почетный строитель России Анатолий Бирюков.

В 2014 году жительница Закаменска, оставшаяся без родителей в детстве, получила от государства долгожданное жилье. Квартира в новом деревянном доме казалась началом новой жизни. Но мечта обернулась холодом, сыростью и постоянными поломками. Такая же история повторилась еще с семью сиротами. В домах не работала вентиляция, вода замерзала в трубах, а стены не держали тепло. Спустя годы строительно-техническая экспертиза подтвердила: жилье построено с грубейшими нарушениями и непригодно для проживания.

Дом, который не стал родным

Женщина, оставшаяся без родителей в раннем детстве, долгие годы ждала своей очереди на жилье. В конце 2014 года ей наконец вручили ключи от квартиры в новом доме. Первое время радости не было предела. Но проблемы начались сразу после заселения.

Вода в кране появлялась лишь тогда, когда сосед из квартиры с насосом включал оборудование. В сильные морозы трубы промерзали и воду приходилось возить с водоколонки за полтора километра. Печь топили трижды в день, но тепло не держалось - полы оставались ледяными, из щелей в стенах дуло. Во время дождя протекала крыша. Вентиляция не работала, из вытяжки капал конденсат, а в подполье скапливалась плесень.

Женщина прожила в этой квартире несколько лет, но, в конце концов, была вынуждена съехать. Другого жилья у нее не было. Она осталась одна с детьмибез крыши над головой. Таких историй - восемь.

Как принимали непригодное жилье

В 2024 году Государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия» (УКС), которым руководил Бирюков, заключило два государственных контракта с предпринимателем. Тот должен был построить и передать в собственность республики восемь квартир в двух четырехквартирных домах в Закаменске. Общая сумма контрактов составила почти 5,8 млн рублей.

По условиям контрактов, заказчик - УКС - обязан был провести экспертизу принимаемых жилых помещений. Это не формальность. Экспертиза должна была подтвердить, что дома построены по проекту, соответствуют строительным нормам и пригодны для проживания. Но никакой экспертизы не было.

Бирюков создал приемочную комиссию всего из двух человек. Один из них даже не выезжал на место - акты осмотра подписывал заочно. Второй член комиссии съездил в Закаменск, посмотрел на дома визуально - покрашены стены, есть крыша, вставлены окна - и доложил, что все в порядке. Никаких замеров и исследований. Более того, к осмотру допустили представителей других ведомств, которые вообще не входили в комиссию и не имели права принимать решения.

Бирюков, зная, что полноценной экспертизы не проводилось, утвердил акты приема-передачи. Деньги - почти 6 млн рублей - перечислили застройщику.

Холод, плесень и судебные иски

Прошло несколько лет. Жильцы, уставшие от холода и постоянных поломок, начали жаловаться. Провели экспертизу. Результаты оказались шокирующими.

Фундамент не соответствовал нормативам: отсутствовала гидроизоляция, марка прочности бетона не та, теплозащита - нулевая. Стены с глубокими трещинами не держали тепло, перекрытия и покрытия не обеспечивали теплозащиту. Шифер на крыше имел сквозные дыры, листы расходились по стыкам. Полы в жилых комнатах, кухне, прихожей и санузле не утеплены. Вентиляция не работала. Эксперты сделали однозначный вывод: дома непригодны для круглогодичного проживания в условиях Закаменска.

Восемь человек, получивших эти квартиры как дети-сироты, остались без жилья. Некоторые из них снимали квартиры, другие ютились у родственников. Никто не мог приватизировать жилье, продать его или обменять. Люди оказались в ловушке.

Условный срок и наказание рублем

В суде Бирюков свою вину признал. Он объяснял, что торопился исполнить государственный контракт до конца финансового года, боялся, что неосвоенные деньги урежут из бюджета. Но суд счел эти доводы неубедительными.

Бирюкова признали виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Ему назначили 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4,5 года. Кроме того, суд запретил ему заниматься деятельностью в сфере госзакупок на два года.

Также удовлетворен гражданский иск прокурора: с Бирюкова взыскали почти 5,8 млн рублей - всю сумму, уплаченную за непригодное жилье. Деньги должны вернуться в бюджет республики.

Суд учел возраст подсудимого, отсутствие судимостей, состояние здоровья, а также то, что он частично возместил моральный вред потерпевшим. Но главное - признал свою вину и раскаялся. Это и позволило ему избежать реального срока.