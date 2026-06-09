Общество 09.06.2026 в 09:14

Глава штаб-квартиры полпредства Бурятии в Санкт-Петербурге получила награду

Ирину Барабанову наградили медалью минобороны России
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Текст: Карина Перова
Глава штаб-квартиры полпредства Бурятии в Санкт-Петербурге получила награду
Фото: полпредство Бурятии в Москве

Координатора волонтёрской деятельности и руководителя штаб-квартиры полпредства Бурятии в Санкт-Петербурге Ирину Барабанову наградили медалью министерства обороны России «За помощь и милосердие» за личные заслуги в оказании содействия военнослужащим, принимающим участие в СВО.

Медаль активистке вручил глава республики Алексей Цыденов. Ирина осталась ухаживать за бойцами в Санкт-Петербурге с 2024 года.

«Земляков наших мы здесь встречаем в военно-медицинской академии, ходим, ищем, они прибывают из Ростова. Мы приходим в футболках с надписью «Бурятия», некоторые наши волонтёры разговаривают на бурятском, и бойцы слышат свою речь – у них глаза загораются. Мы им говорим: «Теперь вы тут не одни, мы с вами, мы будем вас навещать», - рассказывает Ирина Олеговна.

Подчеркивается, что для раненых защитников, оказавшихся далеко от дома, возможность услышать родную речь, увидеть знакомый символ на футболке – это целый мир. Это возвращает силы и надежду.

 

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медаль волонтер СВО полпредство Санкт-Петербург

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